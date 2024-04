MotoGP | Savadori e Bradl wild card a Jerez insieme a Pedrosa

Stefan Bradl e Lorenzo Savadori si uniranno agli altri piloti della griglia della MotoGP nel Gran Premio di Spagna che si disputa il prossimo fine settimana a Jerez. Il tester Honda e il collaudatore Aprilia saranno insieme a Dani Pedrosa, tester KTM che disputerà la gara in Andalusia come wild card.

La scorsa settimana KTM aveva confermato la presenza di Pedrosa in sella alla RC16 nel Gran Premio di Spagna e quella di Pol Espargaro al Mugello il primo fine settimana di giugno. Ora Motorsport.com apprende che Aprilia e Honda sfrutteranno a Jerez una delle wild card concesse.

Nonostante Honda usufruisca del massimo livello delle concessioni e i suoi piloti titolari, Joan Mir e Luca Marini, hanno potuto già sfruttarle prendendo parte a dei test privati, una parte del lavoro di sviluppo della RC213V del 2024, soprattutto nella fase precedente all’uso dei titolari, ricade su Bradl. Il tedesco è alla sua settima stagione da collaudatore e nel 2024 è già sceso in pista nello shakedown in Malesia, nei test in Qatar, nei test privati a Portimao e Jerez, quest’ultimo in due occasioni.

Stefan Bradl, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il campione del mondo Moto2 del 2011 ha corso con Honda dal suo debutto in MotoGP nel 2012 fino al 2015, quando è andato ad Aprilia tornando poi alla Casa alata come collaudatore nel 2018. Da allora, e con l’infortunio di Marc Marquez in mezzo, Bradl ha disputato un totale di 39 gran premi come wild card o sostituto. L’anno in cui ha lavorato maggiormente è stato il 2020, con fino a 11 fine settimane, contando un ottavo posto in Francia come miglior risultato.

Aprilia invece affiancherà alla sua coppia di piloti, Aleix Espargaro e l’autore della doppietta ad Austin Maverick Vinakes, il collaudatore Lorenzo Savadori. Il pilota di Cesena è alla sua quinta stagione con la Casa di Noale, dove è arrivato nel 2020 disputando tre gran premi. Dopo mezza stagione da titolare nel 2021, con dieci gare completate, Savadori è passato al ruolo di collaudatore e sostituto, con cinque partecipazioni nel 2022 e altrettante nel 2023, con un 11° posto come miglior risultato ad Assen dell’anno scorso.