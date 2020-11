MotoGP: Savadori con Aprilia nell'entry list 2021 provvisoria

Come da tradizione, il giorno dopo la conclusione di una stagione della MotoGP, inizia subito quella successiva, e questa mattina la FIM ha diffuso le entry list provvisorie delle tre classi.

Normalmente, queste non regalano grandi colpi di scena, ma in questo caso potrebbe esserci un'anticipazione importante riguardo all'Aprilia. Dopo la squalifica di Andrea Iannone, la Casa di Noale, infatti, è rimasta l'unica ad avere ancora uno slot disponibile, e nelle ultime settimane sono stati fatti i nomi più disparati: da Marco Bezzecchi a Chaz Davies, passando anche per Fabio Di Giannantonio e Joe Roberts.

Nella entry list provvisoria però compare il nome di Lorenzo Savadori, campione italiano Superbike che ha corso sulla RS-GP nelle ultime tre gare, mostrando evidenti passi avanti nell'ultima uscita di Portimao. Se questa poi sarà la scelta definitiva, sarà l'Aprilia a doverlo dire, ma sicuramente si tratta di un segnale incoraggiante per il pilota di Cesena.

Tra le altre cose che si possono notare in questa entry list c'è anche il fatto che il campione del mondo Joan Mir sembra intenzionato a portare avanti la tradizione di non utilizzare il numero 1, visto che accanto alla sua Suzuki figura il tradizionale 36.

Per quanto riguarda i rookie, Luca Marini debutterà sulla Ducati dell'Esponsorama Racing portando avanti il 10 che aveva anche in Moto2. Complice l'indisponibilità del 33, già utilizzato da Brad Binder, il campione del mondo Enea Bastianini avrà invece il 23 sul cupolino della sua Desmosedici GP. Cambia numero anche Jorge Martin, che passa all'89, visto che l'88 era già preso da Miguel Oliveira.