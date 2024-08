MotoGP | Savadori: "Aprilia in Austria con una moto laboratorio"

L’incidente di Assen è ormai alle spalle e Lorenzo Savadori tornerà a indossare tuta e casco al Red Bull Ring. Il tester Aprilia disputerà il Gran Premio d’Austria questo fine settimana, anche se non pienamente ripresto dopo la gran botta avuta un mese e mezzo fa in Olanda. Ritornare in sella però è sempre positivo e l’italiano sarà a Spielberg per la seconda volta in poco tempo, avendo svolto dei test poco tempo fa proprio in Austria.

“Non sono ancora al 100%, abbiamo fatto qualche giro durante i test due settimane fa, ma non sono riuscito a girare tanto”, ha spiegato Savadori nel giovedì del Gran Premio d’Austria, il primo in cui tornerà in azione dopo l’infortunio di Assen. “Sto un po’ meglio, mi sto ancora riprendendo perché la botta è stata abbastanza grossa. Ho rotto quattro processi trasversi lombari, anche la caviglia non è a posto, anche se non è rotta. Sono dovuto stare fermo una trentina di giorni. Ci si riprende al 100%, ma ci vuole un po’ di tempo”.

Ma, non essendosi ancora ripreso al 100%, tornare in pista non era rischioso? Savadori ha spiegato di averne discusso con la Casa di Noale e di aver deciso che scendere in pista pur non aver recuperato la piena forma: “Abbiamo parlato con Aprilia, ma anche io avevo voglia di tornare in sella e di correre. Poi per noi è importante essere qua perché avrò una moto molto sperimentale. Deve scendere in pista, c’è bisogno di girare e, non essendo questa una pista amica, è importante vedere la moto nuova come andrà. Quest’anno siamo riusciti a fare uno step in avanti in fase di frenata; quindi, da quel punto di vista andrà meglio. Poi vedremo quando scenderanno in pista gli altri, perché anche loro avranno compiuto dei passi in avanti”.

Lorenzo Savadori, Aprilla Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Moto sperimentale: questo è il focus dei tecnici e degli ingegneri nella MotoGP attuale. Aprilia è sempre stata pioniera nelle novità tecnologiche, e questo Gran Premio non è differente, anzi. Savadori ha rivelato che la RS-GP che vedremo questo fine settimana nel suo box sarà una moto da laboratorio, anche se non si è potuto sbilanciare sulle novità: “Non posso dire nulla! Dovrete essere bravi voi, mi hanno detto di non dire niente. Questa moto è parecchio laboratorio, di più rispetto ad Assen. C’è un lavoro completamente diverso che dobbiamo fare qui. Abbiamo tante novità in chiave 2025. Se sono cose tanto diverse? Si possono notare, ma è difficile vederle”.

“Il mio lavoro è completamente diverso rispetto a Espargaro e Vinales”, ha spiegato quando gli è stato chiesto se anche i due piloti titolari avranno le stesse novità. “Noi del test team dobbiamo lavorare anche a discapito della performance. I weekend, soprattutto dall’ingresso delle Sprint, sono diventati estremamente rapidi e si cerca solo la performance perché si può lavorare relativamente poco, perché hai un turno buono che è quello del venerdì pomeriggio. Io però non faccio questo tipo di lavoro come test team, abbiamo un altro tipo di programma. Non so se i titolari cambieranno metodo di lavoro”.

Aprilia è in continua innovazione, ma anche gli avversari compiono dei passi in avanti e questo si riflette nei risultati. Tuttavia, il tester della Casa di Noale ha sottolineato quanto, rispetto al 2023, la moto abbia compiuto un passo in avanti notevole: “Se guardiamo la moto di quest’anno rispetto all’anno scorso, è migliorata in generale ovunque. Se guardiamo anche Sprint e qualifiche, siamo sempre lì davanti. A volte, abbiamo più problemi durante le gare lunghe. È una situazione che stiamo cercando di risolvere, ma anche su piste meno favorevoli per noi siamo sempre lì davanti”.