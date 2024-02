MotoGP | Savadori: "Aprilia avrà tante innovazioni aerodinamiche"

Se gridate Batman in sua presenza, probabilmente Lorenzo Savadori si girerà. Da sempre di nero vestito, il collaudatore dell'Aprilia ha portato al debutto un nuovo codone della RS-GP che ricorda le forme della Batmobile in occasione dello Shakedown di Sepang della MotoGP, vedendosi affibbiare questo nuovo soprannome.

Al termine della seconda giornata, il pilota romagnolo ha concesso un'intervista video ai colleghi di GPOne.com, nella quale ha spiegato il tipo di lavoro a cui è stato chiamato nella tre giorni malese, che di fatto è anche la motivazione per cui lo abbiamo sempre visto in fondo alla classifica dei tempi finora.

"Noi qui stiamo facendo un vero e proprio shakedown, perché sto girando con 10 moto diverse, che sono quelle che utilizzeranno i quattro piloti titolari nei test della settimana prossima. Sono già le loro anche a livello di ergonomia, quindi l'obiettivo è proprio fare in modo che siano pronte quando inizieranno i test IRTA. Ma è anche il nostro primo test completamente in configurazione 2024", ha detto Savadori.

"Non avendo la mia ergonomia, non posso cercare la performance, anche perché sto facendo fare i primi chilometri della loro vita a tutte le moto. Quando una moto è completamente nuova, vai ad analizzare se è tutto a posto, perché su una MotoGP ci sono veramente tantissime cose da mettere in quadro perché funzionino perfettamente. Bisogna fare questo lavoro e in più provare soluzioni nuove, differenti, raccogliendo anche molti dati che poi dovranno essere analizzati dagli ingegneri", ha aggiunto.

Inevitabilmente, gli è stato domandato anche del famigerato codone da Batmobile e Savadori ha replicato: "Si sente, si sente. L'aerodinamica fa tanto la differenza ed avremo tante innovazioni da questo punto di vista. Ma le abbiamo sempre avute: siamo stati i fautori della carena con l'effetto suolo ed anche delle alette sulle forcelle".

Infine, pur senza dare indicazioni troppo precise, ha rivelato che la RS-GP ha comunque già avuto modo di strappargli un sorriso: "C'è un'area in cui ho già trovato un bel progresso, ma non posso dirla, anche perché prima devono provare la moto anche i piloti ufficiali e bisogna aspettare il loro giudizio".