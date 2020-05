MotoGP, Santi Hernandez: "Non sarà facile battere Marquez"

C'è anche chi almeno in piccola parte riesce a vedere un aspetto positivo allo stop che il Coronavirus ha imposto alla MotoGP. E' il caso di Santi Hernandez, capo tecnico di Marc Marquez, che è invervenuto ai microfoni di podcast "Cambia el Mapa!" della MotoGP.

Il blocco ha infatti permesso al pilota della Honda di recuperare dall'operazione alla spalla che lo aveva fatto tribolare nel corso dei test invernali e questa è una cosa molto importante per il tecnico spagnolo.

"È abbastanza positivo vedere di nuovo Marc in sella alla sua moto, soprattutto dopo l’operazione. Questo stop forzato per il coronavirus è stato positivo per il suo recupero e speriamo che per l’inizio della stagione non ci siano problemi come lo sarebbe sicuramente stato se avessimo iniziato a marzo" ha detto Hernandez, che si aspetta delle sorprese alla ripartenza.

"Per me ci saranno molte sorprese, soprattutto nelle prime gare, anche per via di questa lunga pausa. Quando arriviamo su un circuito dopo lo stop natalizio, ci sono sempre piloti molto veloci già alla prima sessione e altri che non te lo aspetti ma sono lì davanti. Altri ancora che invece faticano ad adattarsi alla moto. Tutto può davvero succedere".

Però non ha dubbi su chi resta il favorito: "Ogni stagione è diversa, ma questo non cambia la nostra mentalità e il nostro obiettivo principale: vincere. Né il coronavirus né 12 o 20 gare. Chi dice che battere Marc quest’anno sarà più semplice perché ha meno da perdere sbaglia: quando sei con un pilota come Marc l'unica cosa che conta è vincere, qualsiasi cosa in meno è un disastro e non conta se ci sono 12 gare o 20".

Dal punto di vista tecnico c'è ancora qualcosina da sistemare sulla RC213V: "Nell’ultimo giorno per alcuni motivi eravamo andati un po’ fuori strada. Fare un passo indietro ci ha fatto vedere cose positive, ma non sarà facile perché non abbiamo fatto un precampionato normale visto l’infortunio di Marc e i problemi che abbiamo avuto".

In casa Honda stanno lavorando anche sul sistema holeshot per la partenza, ma non c'è ancora nulla di definito: "Una casa come la Honda lavora su tutti gli aspetti e stiamo provando diverse cose, ma ancora non sono sicuro al 100% che l'avremo. Ci permetterebbe di guadagnare molto soprattutto in partenza. Però per noi sarà importante capire anche le sensazioni di Marc".