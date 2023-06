MotoGP | Sachsenring: Pol Espargaró tolto dalla entry list

Il team GasGas Tech3 ha inserito Pol Espargaró18:14:44 nell'elenco ufficiale dei piloti che parteciperanno al Gran Premio di Germania 2023 della MotoGP, che si svolgerà questo fine settimana al Sachsenring. In effetti, la sua presenza era talmente confermata che il promotore del campionato lo aveva incluso in una delle conferenze stampa ufficiali pre-evento di giovedì pomeriggio, insieme a Brad Binder, Fabio Quartararo e Johann Zarco.

Tuttavia, come ha appreso Motorsport.com, Tech3 ha inviato un aggiornamento alla lista dei partecipanti, da cui scompare il pilota spagnolo e, al suo posto, rimane il tedesco Jonas Folger, collaudatore KTM che ha sostituito Pol da quando si è infortunato.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: GasGas Factory Racing

In attesa di ulteriori informazioni da parte del team, l'ultimo controllo medico di martedì avrà bloccato l'intenzione di Pol Espargaró di fare ritorno, senza alcuna indicazione che possa farlo la prossima settimana al Gran Premio d'Olanda.

Espargaró si è infortunato venerdì al Gran Premio del Portogallo, il 24 marzo, e dopo diverse operazioni ha intrapreso un lungo processo di riabilitazione che continua tuttora.

Così, Folger, nativo di Mühldorf, che ha preso parte ai Gran Premi di Austin, Jerez, Le Mans e Mugello, potrà disputare la sua gara di casa in Germania, cosa che non accadeva dal 2017, quando ottenne il suo primo e unico podio nella classe regina chiudendo secondo al Sachsenring in sella alla Yamaha del team Tech3, nella sua ultima stagione attiva, prima di avere cinque presenze in Moto2 (2019) e le gare di quest'anno.