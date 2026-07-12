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MotoGP | Sachsenring, Warm-Up: Marquez si conferma, brutto volo per Di Giannantonio che però è ok

Le Ducati confermano la tripletta della Sprint, con il campione in carica davanti al romano della VR46 che cade rovinosamente alla curva 8, ma ha solo contusioni. Terzo c'è Alex Marquez con la livrea "Gibernau", mentre tutti gli altri sono più staccati, a partire dalle Yamaha di Quartararo e Miller.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dopo aver conquistato la pole position e la vittoria nella Sprint, Marc Marquez si è confermato il punto di riferimento anche nel Warm-Up del Gran Premio di Germania di MotoGP. Una sessione che ha dato la chiara sensazione che per la gara lunga di oggi pomeriggio si vada verso una scelta univoca di gomme, con la dura all'anteriore e la media al posteriore.

Le rare alternative, che hanno visto Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Joan Mir ed Enea Bastianini montare una soft all'anteriore, sono state infatti dovute al fatto di dover preservare due dure nuove in vista della gara (in caso di eventuale bandiera rossa) più che ad una reale voglia di valutare un'alternativa.

Come detto, a svettare è stato il pilota della Ducati, che con il suo 1'20"119 ha preceduto ancora una volta le altre due Desmosedici GP di Fabio Di Giannantonio ed Alex Marquez che si sono scambiati le posizioni rispetto alla Sprint di ieri.

Il pilota della Pertamina Enduro VR46 è passato anche lui al codone "evo", dopo aver utilizzato fino a ieri quello standard, ed ha chiuso a soli 70 millesimi dal #93. La sua sessione però è stata macchiata anche da una caduta piuttosto rovinosa alla curva 8, avvenuta proprio all'ultimo giro. Il rotolamento nella ghiaia è stato abbastanza pesante, ma il romano si è rialzato senza particolari conseguenze, se non qualche contusione.

Più staccato invece Alex Marquez, che ha pagato poco meno di quattro decimi nei confronti del fratello e stamani ha finalmente portato in pista la bellissima livrea che il Gresini Racing ha realizzato per celebrare il successo ottenuto su questa pista nel 2003 con Sete Gibernau.

Il primo degli "altri" è stato Fabio Quartarato, che su questa pista sembra particolarmente a suo agio in sella alla sua Yamaha, anche se nel suo caso iniziamo a parlare già di un gap di oltre sette decimi. Nelle prime posizioni poi c'è spazio anche per l'altra M1 di Jack Miller, che lo segue in quinta posizione.

La prima delle Aprilia, quella di Raul Fernandez, è quindi solamente in sesta posizione, staccata di oltre otto decimi, mentre sono più attardate le altre RS-GP, con il giapponese Ai Ogura che occupa la decima piazza ed il leader iridato Jorge Martin che è addirittura 14° ad 1"2. Bisogna ricordare poi che per la Casa di Noale è assente Marco Bezzecchi, rientrato in Italia per essere operato alla clavicola sinistra fratturata ieri.

Tornando a scorrere la classifica, in settima posizione troviamo un Pecco Bagnaia che a giudicare dal distacco di nove decimi non sembra aver ancora risolto i problei che ieri lo hanno tenuto distante dalle altre Desmosedici GP26. Il piemontese precede poi le due Honda di Luca Marini e Diogo Moreira, che aprono la schiera dei piloti che hanno chiuso distanziati di oltre un secondo.

Piuttosto attardate invece le KTM, che sono rimaste tutte fuori dalla top 10. La prima delle RC16 è infatti solo in 12° posizione con Brad Binder, con il sudafriano che si è piazzato appena davanti a Pedro Acosta. Il quadro dei piloti italiani si completa infine con il 17° tempo della KTM Tech3 di Enea Bastianini e con il 18° della Ducati VR46 di Franco Morbidelli.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

1'20.119

   163.781  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.070

1'20.189

 0.070 163.638  
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.392

1'20.511

 0.322 162.983  
4 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.769

1'20.888

 0.377 162.224  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.783

1'20.902

 0.014 162.196  
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.865

1'20.984

 0.082 162.032  
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.913

1'21.032

 0.048 161.936  
8 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.097

1'21.216

 0.184 161.569  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+1.110

1'21.229

 0.013 161.543  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+1.139

1'21.258

 0.029 161.485  
11 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 7

+1.197

1'21.316

 0.058 161.370  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.212

1'21.331

 0.015 161.340  
13 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 8

+1.218

1'21.337

 0.006 161.328  
14 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+1.247

1'21.366

 0.029 161.271  
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+1.279

1'21.398

 0.032 161.207  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.287

1'21.406

 0.008 161.192  
17 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+1.491

1'21.610

 0.204 160.789  
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+1.682

1'21.801

 0.191 160.413  
19 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.863

1'21.982

 0.181 160.059  
20 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 7

+2.033

1'22.152

 0.170 159.728  
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