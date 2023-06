MotoGP | Sachsenring, Warm-Up: Bezzecchi al top, cade ancora Marquez

Dopo due giorni di clima incerto, il Sachsenring si è svegliato sotto al sole nella giornata di domenica e ad aprire le danze sono stati i piloti della MotoGP, che sono tornati in pista per i 10 minuti riservati al Warm-Up.

Il protagonista, purtroppo ancora una volta in negativo, è stato Marc Marquez: il pilota della Honda doveva valutare delle modifiche d'assetto alla sua RC213V, ma non ha avuto modo di farlo perché nel corso del terzo giro è stato vittima dell'ennesima caduta, la sesta, di un weekend molto travagliato.

L'otto volte campione del mondo ha perso il posteriore lungo la curva 7, una lunga piega a sinistra, e poi la sua Honda ha ripreso grip solo per un attimo, prima di lanciarlo in aria. Il colpo sul suolo è stato piuttosto duro e lo spagnolo è rimasto a terra, dando la sensazione di essere piuttosto frastornato e tornando al box zoppicante solo quando la sessione ormai si era conclusa. Sembra che non ci sia nulla di grave, ma dopo un primo consulto con il Dottor Charte è andato al Centro Medico per accertamenti.

Guardando a quello che ha detto la pista, sono state ancora una volta le Ducati a dettare il passo, con Marco Bezzecchi che è stato il più veloce in 1'20"999, precedendo di 62 millesimi il vincitore della Sprint, lo spagnolo Jorge martin. La cosa curiosa è che entrambi hanno girato con una coppia di gomme medie, mentre in gara ci si attende soprattutto l'utilizzo della dura all'anteriore.

Questa, per esempio, è la soluzione che ha adottato Pecco Bagnaia, terzo a 98 millesimi, ma anche Miguel Oliveira, che ha sorpreso portando la sua Aprilia della RNF Racing in quarta posizione. A completare la top 5 c'è Fabio Quartararo, che invece ha scelto una gomma soft al posteriore: chissà che il francese non la voglia azzardare per provare a riportare la sua Yamaha nelle prime posizioni.

In sesta posizione c'è la Honda di Takaaki Nakagami, che però ha utilizzato due gomme soft per infilare la sua Honda LCR così in alto. Il giapponese precede la Ducati di Johann Zarco e le due KTM di Brad Binder e Jack Miller, con l'Aprilia di Aleix Espargaro che poi chiude una top 10 tutta racchiusa nello spazio di appena 357 millesimi.

Dopo il bel quarto posto di ieri, è solo 12° Luca Marini con la Ducati della Mooney VR46, alle spalle della Yamaha di Franco Morbidelli. Bisogna scendere fino al 15° posto invece per trovare Fabio Di Gianannatonio, che ha completato solo 4 giri a causa di un problema accusato dalla sua Ducati proprio ad inizio turno mentre usciva dai box. Dietro di lui, Enea Bastianini completa il quadro degli italiani, ma nonostante la 16° posizione il ducatista è a soli 588 millesimi.