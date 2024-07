MotoGP | Sachsenring, Warm-Up: Bagnaia guida la cinquina Ducati

Dopo aver occupato cinque delle prime sette posizioni nella Sprint di ieri, le Ducati hanno dimostrato una volta di più che il Sachsenring ormai è diventato una pista amica, dopo essere stato per tanti anni probabilmente il tracciato più ostico dell'intero calendario per le Desmosedici GP.

Nel Warm-Up di questa mattina, infatti, le Rosse hanno monopolizzato le prime cinque posizioni in un turno che ha confermato l'indicazione secondo cui si dovrebbe andare verso la gomma media al posteriore per la gara lunga di oggi. Più difficile invece trarre indicazioni sull'anteriore, perché la temperatura ancora piuttosto bassa ha imposto di scegliere tra la soft e la media, mentre in gara si dovrebbe andare con la dura.

Il più veloce alla fine è stato Pecco Bagnaia, che ha mostrato un'ottima costanza di rendimento, grazie anche ad una modifica di setting che sembra aver migliorato il suo feeling, come sottolineato dal team manager Davide Tardozzi. Quella di oggi, inoltre, sarà una giornata speciale per il campione del mondo in carica, perché è il suo 200° GP tra tutte le classi.

Alle spalle del piemontese ci sono le altre due GP24 griffate Prima Pramac Racing, con Franco Morbidelli secondo a 80 millesimi che pare particolarmente a suo agio sul saliscendi tedesco e stamani è riuscito ad avere la meglio sul leader iridato Jorge Martin, terzo a 164 millesimi.

A seguire ci sono invece due GP23 e sono quelle del Gresini Racing. Marc Marquez ha confermato che il dolore al costato ed al dito fratturato non rappresentano un ostacolo insormontabile, perché si èi piazzato quarto a 207 millesimi, precedendo di 35 millesimi la moto gemella del fratello Alex.

Il primo degli "altri" è Fabio Quartararo, che stamani sembra aver fatto un passetto avanti con la sua Yamaha e a fine sessione si è anche visto consegnare una torta che celebrava il suo 100° GP nella classe regina. Settima poi c'è l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, che precede le due Aprilia griffate Trackhouse Racing di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, con il portoghese che sicuramente vorrà essere tra i protagonisti anche oggi dopo il podio di ieri nella Sprint.

A completare una top 10 tutta racchiusa nello spazio di meno di mezzo secondo c'è Marco Bezzecchi con la seconda Ducati della Pertamina Enduro VR46, seguita dalla migliore delle KTM, quella di Brad Binder, e dall'Aprilia di un Maverick Vinales ancora un po' acciaccato dopo il brutto highside di cui è stato vittima in qualifica.

Solamente 13° Enea Bastianini, che però di solito non esagera mai nel Warm-Up e precede le altre due KTM di Pedro Acosta e di Jack Miller, che è l'ultimo pilota ad aver incassato un gap di meno di un secondo. In 16° posizione poi c'è la migliore delle Honda con il giappponese Takaaki Nakagami, anche se Luca Marini è stato di poco più lento, chiudendo appena 14 millesimi dietro.