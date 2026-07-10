MotoGP | Sachsenring, Prove: Marquez rispetta i pronostici e detta il ritmo, Bagnaia in Q1

Se Marc Marquez ha vinto 12 volte in carriera al Sachsenring un motivo ci sarà e oggi il pilota della Ducati ha messo in chiaro che il favorito per il Gran Premio di Germania di MotoGP è lui, chiudendo la giornata di venerdì davanti a tutti e confermando quella che era un po' l'aspettativa di tutti gli addetti ai lavori.

Il campione del mondo in carica ha ribadito di essere molto a posto fino a quando è stato il momento di lavorare sul passo gara, ma poi ha alzato l'asticella durante i time attack, scendendo fino a 1'19"394, a soli tre decimi dal record assoluto del saliscendi tedesco, realizzata da Fabio Di Giannantonio nel 2025.

Alle sue spalle, Raul Fernandez ha dimostrato che comunque il miglior tempo di stamani non era solo un fuoco di paglia, perché il portacolori del Trackhouse Racing è riuscito a piazzare la sua Aprilia in seconda posizione, chiudendo a soli 166 millesimi dal "Sachsenking".

Dopo aver sofferto ad Assen, le Ducati sembrano nuovamente più a loro agio al Sachsenring, perché nelle prime quattro posizioni ci sono tre Desmosedici GP26. Di Giannantonio, che è stato a lungo anche in vetta alla classifica, a conferma del suo feeling su questo tracciato, ha chiuso terzo a 280 millesimi con quella della VR46, precedendo quella del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che con il quarto tempo a 317 sembraaver finalmente superato i suoi infortuni.

Tra le altre cose, nella top 10 c'è spazio anche per la GP25 di Franco Morbidelli, decimo, che però molto probabilmente rischia di incappare in una penalità per un impeding ai danni di Pedro Acosta, l'ennesimo in questa stagione. Complice anche l'assenza per infortunio di Fermin Aldeguer, l'unica Ducati ad aver mancato la Q2 è quindi quella di un Pecco Bagnaia che non sembra aver trovato una soluzione alle difficoltà della mattinata e alla fine non è riuscito ad andare oltre al 13° tempo, staccato di 738 millesimi dal compagno di box.

Tornando a scorrere la classifica, la grande rivelazione della giornata è stata Jack Miller, bravissimo ad infilare la sua Yamaha del Prima Pramac Racing addirittura in quinta posizione, staccata di 447 millesimi. La prestazione dell'australiano è notevolissima, se si pensa che le altre M1 sono tutte nella parte bassa della classifica, a partire da quella di Fabio Quartararo, che si ritrova 15° nonostante il debutto della nuova aerodinamica del cupolino.

Alle spalle di "Jackass" c'è un terzetto di Aprilia, con la Casa di Noale che quindi ha portato ancora una volta tutte le sue RS-GP in Q2. Ad aprire questo gruppetto è Ai Ogura, fresco della sua prima vittoria in MotoGP in Olanda, che ha preceduto le due moto ufficiali di Marco Bezzecchi e di Jorge Martin, che per il momento non sembrano particolarmente a loro agio sul tracciato teutonico.

L'ultimo pass per la Q2 lo ha staccato Pedro Acosta, che con il nono tempo è l'unico alfiere della KTM ad essersi infilato nella top 10. C'è andato solamente vicino invece Enea Bastianini, rimasto fuori per appena 13 millesimi, ed anche protagonista di una scivolata alla curva 8 nel finale. Tra quelli che dovranno passare dalla Q1 poi c'è anche Luca Marini, al quale non è bastato essere il più veloce tra i piloti Honda, perché il suo 1'20"214 gli è valso solamente la 14° posizione.