MotoGP | Sachsenring: Long Lap Penalty spostata all'ultima curva

Il percorso da seguire per scontare le Long Lap Penalty è stato argomento di discussione abbastanza costante nella scorsa stagione della MotoGP. Il tema del contendere è piuttosto semplice: a seconda della pista e del modo in cui questo viene disegnato, può impattare in maniera molto diversa sulla gara di un pilota che viene sanzionato.

Uno di quelli più chiacchierati era stato senza ombra di dubbio quello del Sachsenring, dove i piloti erano solamente chiamati ad effettuare la curva 1 con una linea molto larga e la perdita in termini di tempo era davvero ridotta. Basta pensare che Jack Miller era riuscito a salire sul podio pur essendo stato costretto a scontare una penalità.

Per questo, per il Gran Premio di Germania di quest'anno è stato deciso di intervenire, anche se probabilmente si è finito per andare esattamente nella direzione opposta perché, a vederlo ora, il nuovo disegno della Long Lap Penalty sembra di quelli che possono costare davvero parecchio tempo.

Ora è stato posizionato alla curva 13, quella che immette sul rettilineo del traguardo. Si tratta infatti di una curva che viene affrontata tagliando molto verso il cordolo interno, mentre il percorso della Long Lap Penalty è piuttosto largo sulla via di fuga, proprio per evitare che ci possano essere pericolosi incroci quando le moto tornano in pista.

Ora non resta che capire se nel corso del weekend, tra le tre classi, ci sarà modo di vedere quale sarà l'impatto di questa scelta.