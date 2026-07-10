MotoGP | Sachsenring, Libere 1: Raul Fernandez beffa Marc Marquez, che cade ma ha un passo da paura

Il Trackhouse Racing sembra averci preso proprio gusto a stare davanti a tutti. Dopo le due clamorose doppiette di Assen, la squadra statunitense ha infatti iniziato il weekend del Gran Premio di Germania piazzando davanti a tutti l'Aprilia di Raul Fernandez.

Va detto però che il pilota spagnolo è uno di quelli che nel finale hanno montato una coppia di gomme nuove ed è con queste che è arrivato l'1'20"829 con cui ha beffato per appena 51 millesimi il "Sachsenking", Marc Marquez. Per il pilota della Ducati il venerdì è cominciato in salita, con una scivolata alla curva 3, ma poi ha dimostrato ancora una volta di essere il grande specialista del saliscendi tedesco.

Lo spagnolo è stato tradito dalla buchetta che c'è vicino al cordolo quando va richiusa la linea, perdendo così l'anteriore, stessa dinamica che poco più tardi ha tradito senza conseguenze anche Franco Morbidelli. Una volta tornato in pista, però, il #93 ha fatto capire a tutti che non sarà affatto semplice provare a batterlo questo fine settimana, perché il passo che ha mantenuto fino alla fine con le gomme usate è stato a dir poco impressionante.

A livello di tempo sul giro, è stato vicino a lui Fabio Di Giannantonio, che pure lui ha proseguito fino alla fine con le gomme usate sulla sua Ducati griffata Pertamina Enduro VR46. Il romano, infatti è appena 56 millesimi più indietro. Tuttavia, i suoi tempi si sono alzati decisamente di più nella parte conclusiva della sessione.

A seguire troviamo un altro tandem di piloti che invece hanno scalato la classifica montando le gomme nuove e si tratta di Joan Mir, ottimo quarto con la Honda, e Jack Miller, che ha issato in quinta posizione la Yamaha del Prima Pramac Racing. La Casa di Iwata ha piazzato al settimo posto anche l'altra M1 di Alex Rins, ma ha destato interesse soprattutto la nuova aerodinamica del cupolino utilizzata da Fabio Quartararo, alla fine solo 15°. Si tratta in realtà di quella già provata nei test di Barcellona, con un quarto profilo a chiudere il triplano, che però non era mai stata montata nei weekend di gara.

Tra le due Yamaha si è infilata la Ducati del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, che sembra essersi messo finalmente alle spalle l'infortunio di Barcellona, perché il vice-campione del mondo è stato veloce per tutto il turno e ha chiuso a soli 173 millesimi dalla vetta. Anche per lui però vale lo stesso discorso di Di Giannantonio: mano a mano che le gomme si sono consumate, non è riuscito infatti a mantenere lo stesso ritmo del fratello.

Tra quelli che sono stati veloci con le gomme usate c'è anche Marco Bezzecchi, che occupa l'ottava posizione, anche se nel caso del pilota dell'Aprilia il gap inizia a salire a poco oltre il mezzo secondo. In ogni caso, ha iniziato il weekend meglio del leader iridato Jorge Martin, che per risalire fino alla decima piazza, alle spalle anche del già citato Morbidelli, ha avuto bisogno di una coppia di gomme nuove.

Sono tutte fuori dalla top 10 le KTM, però va detto che erano state saldamente nelle prime posizioni fino a quando si è lavorato con le gomme usate, poi hanno via via perso posizioni quando in tanti hanno cambiato gli pneumatici. La più veloce delle RC16 è stata quella di Maverick Vinales, che ad inizio turno è stato vittima di una caduta ad alta velocità alla curva 11, ma poi si è rialzato senza conseguenze ed ha messo in fila Pedro Acosta, reduce dall'operazione per risolvere un problema di sindrome del tunnel carpale, Brad Binder ed Enea Bastianini.

E' stata una sessione particolarmente complicata per Pecco Bagnaia invece, che non è riuscito assolutamente a trovare il feeling con la sua Ducati e si ritrova addirittura in 19° posizione, staccato di quasi un secondo dal miglior tempo di Fernandez. Poco più avanti di lui c'è il vincitore del GP d'Olanda, il giapponese Ai Ogura, che è un altro di quelli che hanno proseguito con le gomme usate ed è 17° a 921 millesimi.

Stesso discorso che vale anche per Luca Marini, 20° con la Honda e con alle sue spalle il solo Cal Crutchlow. Il sostituto dell'infortunato Johann Zarco sulla RC213V del Team LCR ha perso anche diversi minuti a causa di un problema tecnico che lo ha colpito nelle prime fasi della sessione. Bisogna ricordare, infine, che sono solo 21 le moto in pista al Sachsenring, perché il Gresini Racing non ha sostituito Fermin Aldeguer, costretto al forfait per la frattura alla vertebra T7 rimediata in Olanda.