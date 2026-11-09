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MotoGP | Rossi: "Il 2015 non mi passa, brucia ancora anche se sono passati più di 10 anni"

Il "Dottore" è stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" per presentare la sua autobiografia e, inevitabilmente, è tornato a commentare la stagione 2015, quella del decimo titolo sfumato, che ha portato alla rottura del rapporto con Marc Marquez: "Lui lottava solo per farmi perdere a me e alla fine ce l’ha fatta".

Matteo Nugnes

Pubblicato: 9 nov 2026, 17:02

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Valentino Rossi

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Domani arriverà in libreria "La mia storia", l'autobiografia che Valentino Rossi ha scritto a quattro mani con Giorgio Terruzzi. E ieri sera, come ogni scrittore che si rispetti, il nove volte campione del mondo è stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" per presentare la sua opera.

Un racconto di oltre 300 pagine con aneddoti inediti, retroscena, ma anche capitoli che non sono stati semplici da scrivere, come quello della morte dell'amico Marco Simoncelli, che lo ha visto anche incolpevolmente coinvolto nel drammatico incidente di Sepang.

O uno che a distanza di oltre una decade non riesce ancora a chiudere, quello del 2015 e del decimo titolo iridato andato in fumo all'ultima gara. Inevitabilmente, nel libro il "Dottore" ripercorre tutto il percorso che ha portato alla spaccatura del rapporto tra lui e Marc Marquez, dal weekend di Sepang fino all'epilogo di Valencia.

Un tema che ha fatto parte anche della chiacchierata con Fazio, nella quale non ha avuto difficoltà ad ammettere che quanto accaduto 11 anni fa continua ad essere un tormento per lui, perché non riesce proprio a digerire come sono andate le cose. Al punto che nei suoi pensieri quella sconfitta riesce spesso a prendere il sopravvento rispetto ai ricordi dei grandi successi che ha ottenuto nella sua carriera in MotoGP.

"Ognuno ha il suo limite, qualcuno più basso e qualcuno più alto, ma purtroppo la storia del 2015 è ancora più assurda e fa ancora più arrabbiare perché in realtà Marquez non lottava per il campionato, lottavamo io e Lorenzo. Lui lottava solo per farmi perdere a me e alla fine ce l’ha fatta", ha detto Valentino.

"Quella è una cosa veramente che non passa, che brucia ancora sono passati più di 10 anni però la sensazione e il mio stato d’animo quando ci penso è uguale alla sera di Valencia e questo mi preoccupa un pochino. Però tante volte mi guardo allo specchio e mi dico: 'Cavolo non concentriamoci sull’unico perso ma magari sugli altri'. Però lo sport è così, fa molto più male quello che perdi che quelli che vinci", ha aggiunto.

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