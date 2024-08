MotoGP | Rossi esalta Bagnaia: "Al momento non ha un punto debole"

Avendo un weekend libero dai suoi impegni a quattro ruote, Valentino Rossi ne ha approfittato per fare visita al suo vecchio paddock, quello della MotoGP. Il "Dottore" è arrivato in Austria non solo per assistere i portacolori della sua Pertamina Enduro VR46, ma anche per seguire da vicino i membri della VR46 Riders Academy, il cui fiore all'occhiello è senza ombra di dubbio Pecco Bagnaia, bi-campione del mondo della classe regina in carica.

Oggi ha avuto modo di vedere da vicino all'ennesimo trionfo del pilota della Ducati, che si è imposto nella Sprint del Red Bull Ring, andando in questo modo a pareggiare i conti nel Mondiale con il rivale Jorge Martin, che ha pagato a caro pezzo una long lap penalty rimediata per un taglio di chicane, ma poi ha avuto modo di limitare i danni grazie alla caduta di Marc Marquez, chiudendo proprio alle spalle di Pecco.

Dopo la gara, il nove volte iridato è stato ospite negli studi di Sky Sport MotoGP e bisogna dire che ha speso parole importanti nei confronti del suo allievo.

"Questo weekend è partito subito forte, fin dalle prime prove. Martin è lì, ma lui riesce sempre ad avere quel pelino in più: è molto tranquillo, guida bene ed è incredibilmente veloce. E' migliorato tanto su tutti gli aspetti e al momento Bagnaia non ha un punto debole. Il giro ce l'ha, la partenza la fa sempre a fionda e questa è una cosa molto importante. E' una cosa che fanno i fuoriclasse tipo Verstappen. Partire sempre bene non è facile, ogni tanto capita di sbagliarne qualcuna, invece lui è sempre lì. Poi è incredibilmente veloce", ha detto Valentino.

"Ultimamente, sotto pressione sta dando il massimo, riesce a tirare fuori quel pelo in più. La forza di Bagnaia per me è questa: è aggressivo, ma non è sporco. E' pulito, ma non è dolce. E' il giusto mix tra la cattiveria, l'aggressività, il guidare la Ducati in sovrasterzo in frenata, ma anche la percorrenza e il non sbagliare. Adesso è duro da battere, però sono lì con Martin", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante creda tantissimo in Bagnaia, infatti, non esclude che il Mondiale possa arrivare a giocarsi ancora una volta all'ultima gara a Valencia tra lui e "Martinator", proprio come è successo un anno fa.

"Dopo tante gare sono ancora a pari punti, quindi ci sono buone possibilità che arrivino fino alla fine. Poi dipende molto dalle dinamiche: ora veniamo da un momento in cui Bagnaia aveva recuperato un sacco di punti, perché ne aveva già 44 di distacco. Lo ha ripreso e adesso è lì. Comunque sarà una bella lotta, perché Martin è un pilota velocissimo, anche lui sbaglia poco, parte bene e sono queste le cose importanti nella MotoGP di oggi, quindi sarà una bella lotta fino alla fine".

"Prima della pausa, Pecco era in una condizione migliore, perché lo ha raggiunto e lo aveva anche passato. Però Martin, nonostante l'anno prossimo non sarà più in Ducati e dovrà cambiare squadra, al ritorno dalle ferie era subito lì ed è riuscito a rimettersi davanti. In questo momento forse è una patta, come dice anche il 250 pari in classifica. Anche da fuori comunque loro due sono sempre quelli che vanno un po' di più, si vede anche ad occhio che hanno qualche decimino nei punti più importanti della pista".

Il pesarese poi è tornato anche sull'episodio più dibattuto della gara, la long lap penalty inflitta a Martin per non aver perso almeno un secondo dopo aver tagliato la chicane nel tentativo di superare Bagnaia. Una dinamica sulla quale Valentino sembra avere le idee piuttosto chiare.

"Martin ha fatto un errore in staccata ed è andato fuori pista, quindi lì in teoria ci dovrebbe essere l'erba. Ora sulle piste c'è il cemento, ma secondo me è anche giusto che chi fa un errore debba pagare. E' ingiusto che tagli la chicane perché c'è il cemento e si riattacchi a quello davanti. Lì avrebbe dovuto aspettare ancora un po', far passare anche Marquez e poi rimettersi in corsa: quando sbaglia è pari a Pecco, poi gli rientra ad un decimo e mezzo, però capisco che un secondo è difficile da calcolare".

"Il cemento fuori dalla pista è più sicuro, perché se c'è l'erba invece cadi, e la sicurezza è la cosa più importante. Però a volte falsa anche un po' le gare, perché se uno sa che lì c'è l'asfalto ci prova comunque, sapendo che alla peggio può tagliare. E' così, però quando vai fuori pista è giusto che paghi", ha concluso.