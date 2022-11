MotoGP | RNF: Oliveira e Fernandez subito soddisfatti dell'Aprilia

Carica lettore audio

Il team RNF era completamente rinnovato ai test di Valencia, sia per quanto riguarda la squadra che i due piloti. La squadra di Razlan Razali è passata dalla Yamaha all'Aprilia e ha salutato la Casa giapponese per aprire un nuovo capitolo con l'azienda di Noale, per la quale è una novità assoluta avere un team satellite. Avendo guidato solo la KTM, anche Miguel Oliveira e Raul Fernandez si sono tuffati in questa novità e, nonostante l'entità di questa sfida, hanno concluso il test con grande soddisfazione.

"Sono molto felice, ma sono super stanco perché la scorsa notte non sono riuscito a dormire, ero nervoso. È stato un po' come l'inizio dell'anno scolastico. Sinceramente sono molto contento, mi sono divertito molto. Sono molto eccitato per l'inizio della stagione", ha dichiarato un sorridente Fernandez. Nonostante il 20° posto finale, è stato più veloce con la sua RS-GP di quanto non sia stato in tutto il weekend con la RC16!

Oliveira, nel frattempo, si è portato rapidamente nella parte alta della classifica, insieme ai due piloti ufficiali Aprilia. Una velocità che ha sorpreso molti, ma non la sua squadra, che era certa del suo potenziale. "Non siamo sorpresi perché sappiamo che è veloce, ma ovviamente speravamo che si adattasse al pacchetto come ha fatto, perché è stato bello vederlo girare in 1'30"3, quando con la KTM girava in 1'30"1". È già un grande risultato per un primo giorno in moto, dopo solo 60 o 70 giri", ha dichiarato Wilco Zeelenberg, team manager della RNF Racing.

"È stato un giorno strano, il primo giorno è sempre strano", ha continuato Oliveira. "Devi adattarti a molte cose nuove e anche la squadra è completamente nuova, quindi ho dovuto conoscere tutti, vedere qual è la filosofia di lavoro. È stata solo una giornata in cui ho cercato di ottenere il massimo feeling possibile".

"L'obiettivo non era la prestazione, ma continuare a guidare e capire un po' i limiti della moto, e credo che siamo riusciti a farlo bene. Ogni moto ha i suoi punti di forza e di debolezza, e l'Aprilia non è diversa".

Raúl Fernández dans le box RNF.

Il portoghese ha vinto diverse volte in sella alla KTM, ma ha sofferto la scarsa maneggevolezza della moto per gran parte della stagione, mentre Fernandez non è mai riuscito a padroneggiarla completamente nel suo anno di apprendistato in MotoGP. Sia per Oliveira che per Fernandez, l'Aprilia sembra essere molto più maneggevole.

"La prima cosa che hanno detto è che la moto è abbastanza dolce. L'erogazione della potenza, le reazioni sulla moto e così via. La moto è facile da guidare e questo è un grande vantaggio, perché avevano difficoltà con la KTM. Sono felici", ha detto Zeelenberg.

"Raul ha trovato un ottimo feeling, perché ha avuto molti problemi con la KTM, soprattutto in ingresso di curva. Miguel è rimasto sorpreso di come la moto assorba le asperità: tutto è più facile quando la moto lo fa. Riesce a guidare al limite più facilmente rispetto alla sua vecchia moto".

Dunque, mentre ci avviamo verso la pausa invernale, tutti i membri della RNF si sentono rassicurati. "Il lavoro è stato fatto! Il passaggio da Yamaha per noi e da KTM per i piloti ad Aprilia è andato abbastanza bene. Non ci sono state cose assurde ed è stato più facile di quanto ci aspettassimo, soprattutto grazie al carattere della moto, che è più morbida della KTM. Naturalmente ci sono cose a cui i piloti devono adattarsi, ma è positivo", ha concluso il team manager.