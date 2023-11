MotoGP | RNF: il team principal Razali spiega i motivi del crac

Nel corso del weekend di Valencia, diversi media hanno riportato la notizia che la RNF Racing, struttura nata verso la fine del 2021, fosse in grande difficoltà.

Un comunicato stampa diffuso dal team nella giornata di sabato, in seguito ad una conferenza stampa organizzata da CryptoDATA per annunciare una partnership strategica con Untold, ha smentito tutte le voci di problemi finanziari e di una potenziale acquisizione da parte della Trackside Racing.

Il comunicato stampa affermava inoltre che "la decisione di Razlan Razali di non far parte del managemente del Team RNF non è di ieri, ma è stata presa più di un mese fa, a causa delle pressioni esercitate dagli azionisti in seguito alle scarse prestazioni ed alle decisioni finanziarie".

Si è così scoperto che Razali è stato licenziato e che uno dei fattori che hanno contribuito è stata un'indagine interna su come aveva speso le risorse economiche della squadra.

Lunedì, Dorna Sports ha annunciato che RNF non sarà più un team della MotoGP nel 2024 a causa di "ripetute infrazioni e violazioni dell'accordo di partecipazione che hanno influito sull'immagine pubblica della MotoGP".

Razali, tuttavia, oggi ha dichiarato ad alcuni media, tra cui Motorsport.com, che tutto ciò che è stato comunicato ufficialmente dal team e da CryptoDATA fino ad ora è falso.

Ha esordito: "Credo che la valutazione generale sia che per una squadra che si trova dove si trova oggi e per Dorna che dice queste cose, c'è sicuramente un problema. E solo la Dorna può fare ciò che sta facendo per garantire la credibilità del campionato, dell'immagine, in modo che non venga compromessa in alcun modo".

"Quindi, questo significa che c'è un problema. Detto questo, ho un problema con CryptoDATA. Credo che nel corso degli anni la nostra visione di ciò che vogliamo dal team sia cambiata. Credo che, come molte persone in questo paddock, siamo molto appassionati di questo sport. Credo di essere prima di tutto uno sportivo, e noi siamo una squadra sportiva".

"Viaggiamo in tutto il mondo, facciamo del nostro meglio con i nostri piloti per cercare di essere competitivi e di vincere. Sì, c'è anche l'aspetto commerciale, i conti vanno pagati. Servono partner, servono sponsor. Ma questo per noi è un secondo aspetto. Per i ragazzi di CryptoDATA è più importante l'attività. Ed è qui che l'allineamento è andato un po' storto e si è arrivati a questa situazione".

"Per la cronaca, mi sono effettivamente dimesso da direttore della RNF Racing - non sono stato rimosso o licenziato - due o tre settimane fa. E solo ieri mi sono dimesso ufficialmente da team principal. Non entrerò nei dettagli di ciò che è successo, ma in questo mondo in cui viviamo, è tutta una questione di rispetto, di professionalità, di fare la cosa giusta".

"Sì, loro sono qui per cambiare il modo in cui funzionano le cose e io lo rispetto e sono aperto a questo. Ma ci sono alcuni pilastri fondamentali a cui bisogna attenersi per fare affari. Ed è su questo punto che la situazione è un po' fuori controllo con quello che sta accadendo ora".

Le sue affermazioni di essersi dimesso coincidono con l'aggiornamento della Companies House sul sito web del governo britannico, che dichiara la sua cessazione dalla carica di direttore della RNF il 14 novembre, subito dopo il GP della Malesia.

CryptoDATA ha assunto il ruolo di title sponsor della RNF l'anno scorso, dopo che l'azienda italiana di telecomunicazioni WithU si è ritirata alla fine del 2022; l'azienda rumena di tecnologia blockchain ha inoltre acquistato una quota del 60% della squadra, mentre Razali ha mantenuto una quota minore del 40%.

Domenica, CryptoDATA avrebbe mostrato ad un giornalista portoghese dei documenti che confermano le spese sbagliate di Razali - cosa che, secondo il malese, sarebbe una mossa per screditarlo e coprire le proprie tracce.

"E ci vuole fino alla fine della stagione per tirare fuori questa cosa?", ha detto quando gli è stata rivolta questa accusa. "Non l'ho visto. Penso che sia sicuramente un tentativo di fare qualsiasi cosa per proteggerli, stare sulla difensiva e screditarmi".

"Sono in questo paddock da 14 anni, sono qui dal 2008 come promotore, da 11 anni al circuito di Sepang e da cinque anni come team principal. E questi ragazzi arrivano in un anno e ora pubblicano tutto questo. Prima o poi la verità verrà fuori".

Quando Motorsport.com ha chiesto se ci fossero effettivamente dei conti in sospeso da pagare, Razali ha risposto: "Lo sto guardando ora. Sì".

Razali ha confermato che i pagamenti ancora da effettuare riguardavano tutti i fornitori, ma non ha voluto commentare l'importo totale non pagato da CryptoDATA. Motorsport.com può confermare però che ad Aprilia è stato pagato quanto dovuto dalla RNF.

Motorsport.com ha anche chiesto a Dorna Sports di commentare la situazione, in particolare le voci che si sono rincorse sul fatto che non avesse ricevuto il pagamento da CryptoDATA, con la squadra che avrebbe firmato un contratto per correre nel campionato fino alla fine del 2026.

Una fonte lontana dal team, che ha voluto rimanere anonima, sostiene che il mancato pagamento a Dorna deriva dall'accordo di CryptoDATA come sponsor principale del GP d'Austria, e non ha pagato tutto quello che era stato concordato.

Sostengono inoltre che la decisione di Dorna si basa sul fatto che vuole CryptoDATA fuori dal paddock perché non si fida della società.

Razali ha difeso il processo di due diligence di Dorna su CryptoDATA, ma osserva che "non cacciano le persone solo per il gusto di cacciarle dal paddock. Questo fa paura agli altri team della MotoGP e potenzialmente agli investitori, quindi deve esserci una solida base per prendere questa decisione".

Ha poi aggiunto: "Credo che entrambe le parti, Dorna e noi, siano state spiazzate. Sono dei nuovi arrivati e credo che il campionato abbia bisogno di qualcuno di nuovo, soprattutto di qualcuno che lavori in questo settore, nel settore IT".

"Naturalmente, il mito del nome CryptoData è dovuto alle criptovalute, che non danno una buona impressione, ma loro hanno chiarito che non si tratta di criptovalute, ma di crittografia, sicurezza informatica e quant'altro".

"È stata fatta una due diligence da parte di Dorna per accettarli come partner del Gran Premio d'Austria, hanno firmato per tre anni e poi siamo entrati in gioco noi. L'anno scorso, quando ci siamo trovati in una situazione molto difficile, c'è stato un tentativo da parte di Dorna di aiutarci e di presentarci nuovi partner, ma non ha funzionato, non sono riusciti ad arrivare in tempo, finché CryptoData ha deciso di intervenire e ci siamo seduti a discutere".

Quando CryptoDATA è stata annunciata come title partner della RNF lo scorso anno al GP di Valencia, è stato fatto in una conferenza stampa alla quale ha partecipato il CEO della Dorna Carmelo Ezpeleta. Sabato scorso, durante l'annuncio di Untold, non era presente nessuno di Dorna né di Aprilia, nonostante i rappresentanti di CryptoDATA avessero dichiarato che tutto andava bene con il "partner commerciale" italiano.

Razali possiede ancora il 40%, ma "non vuole lottare" per mantenerlo e, anzi, vuole "liberarsene". Gran parte di questo è dovuto al fatto che la RNF è una squadra che porta il nome dei figli di Razali e lui non vuole rovinare il valore sentimentale che questa squadra ha per lui.

Un altro elemento chiave che spinge Razali a volere un taglio netto per concentrarsi su nuove avventure nel mondo delle corse è il fatto che la sua squadra è rappresentativa di un mercato importante per le corse motociclistiche, in cui i team asiatici non sono molto rappresentati nel motorsport di alto livello.

"Voglio dire, anche dai tempi della Petronas, ma anche l'anno scorso e quest'anno, abbiamo viaggiato in Asia - Thailandia, Indonesia, Malesia, il nostro Gran Premio di casa, persino l'India, il nuovo GP - portando la bandiera degli asiatici", ha aggiunto.

"Quindi c'è un po' di senso di responsabilità in questo senso, per non compromettere ulteriormente la negatività del campionato, per tutta l'Asia. Ho detto a Carmelo: 'Senti, fai quello che devi fare', e ho fatto un passo indietro perché non voglio andare contro, non ne vale la pena e rovinerebbe lo sport. Quindi ho fatto un po' di sacrifici".

Aprilia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione su chi otterrà le sue moto satellite nel 2024.

Entrambi i piloti della RNF, Miguel Oliveira e Raul Fernandez, hanno un contratto diretto con Aprilia. Quindi, il loro posto sulla griglia di partenza della MotoGP 2024 è al sicuro.



Motorsport.com ha appreso che Trackhouse Racing è pronta a rilevare gli slot in griglia da RNF nella prossima stagione, con un annuncio ufficiale previsto nei prossimi giorni.

