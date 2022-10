MotoGP | Rivoluzione calendario 2023: salta Aragon e ci sono tre triplette!

Carica lettore audio

Come era già stato annunciato tempo fa, la stagione 2023 del mondiale MotoGP inizierà il 26 marzo a Portimao e terminerà il 26 novembre a Valencia, in quello che sarà il campionato più lungo della storia. Per il resto, in agenda viene messa in rilievo la tendenza alla ricerca di aprirsi dei mercati verso i paesi situati in Oriente.

Oltre alle due novità delle ultime settimane di Kazakistan e India, spicca nel calendario l’esclusione del Gran Premio di Aragon. Così, sulla penisola iberica si disputeranno quattro gare, tre spagnole e una portoghese. In parallelo, attira l’attenzione anche la lunga pausa di tre settimane dopo il Gran Premio di Francia del 14 maggio. A questo punto c’è da tenere in considerazione che questo vuoto sarà “compensato” con la prima tripletta, che comprende le gare in Italia dell’11 giugno, in Germania del 18 giugno e dell’Olanda il 25 dello stesso mese.

La prima tappa in Spagna sarà il 30 aprile e Jerez, mentre la seconda, al Montmelo, sarà molto ritardata rispetto al solito e avrà luogo all’inizio di settembre, una settimana prima di volare a Misano, secondo appuntamento italiano in calendario.

Ad ogni modo, se c’è un aspetto che merita un’attenzione particolare è la concentrazione di gare dopo la pausa estiva. Vale la pena sottolineare che i team affronteranno tre triplette, con una settimana di riposo tra la seconda, formata da Indonesia, Australia e Thailandia, e la terza, formata da Malesia, Qatar e Valencia.

Calendario MotoGP 2023

26 marzo: Portimao / Portogallo

2 aprile: Termas de Rio Hondo / Argentina

16 aprile: Austin/ Stati Uniti

30 aprile: Jerez / Spagna

14 maggio: Le Mans / Francia

11 giugno: Mugello / Italia

18 giugno: Sachsenring / Germania

25 giugno: Assen / Olanda

9 luglio: Sokol / Kazakistan

6 agosto: Silverstone / Gran Bretagna

20 agosto: Spielberg / Austria

3 settembre: Barcellona / Catalogna

10 settembre: Misano / San Marino

24 settembre: Buddh / India

1 ottobre: Motegi / Giappone

15 ottobre: Mandalika / Indonesia

22 ottobre: Phillip Island / Australia

29 ottobre: Buriram / Thailandia

12 novembre: Sepang / Malesia

19 novembre: Losail / Qatar

26 novembre: Valencia / Valencia