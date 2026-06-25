MotoGP | Rivola sull'arrivo di Bagnaia: “Ha fiducia in Aprilia. Pensa di poter battere chi ha scelto altri al suo posto”

Una nazionale italiana... vestita di nero. Il nero Aprilia. Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia: i nuovi Men in Black. Non dovranno dare la caccia ad alieni pericolosi, ma a terrestri bravi quanto loro a fare andare forte le MotoGP e lo faranno in sella alla RS-GP 2027.

Oggi la Casa di Noale ha ufficializzato l'ingaggio di Bagnaia, il quale a partire dalla prossima stagione prenderà il posto di Jorge Martin, quest'ultimo destinato al team Yamaha Factory. Massimo Rivola ha visto l'occasione e, come già fatto in passato, non ci ha pensato due volte. Bagnaia e Bezzecchi non si troveranno solo ad allenarsi insieme, ma a difendere lo stesso marchio e con gli stessi colori nella classe regina del Motomondiale.

Rivola. Amministratore delegato di Aprilia Racing, ha commentato l'approdo di Bagnaia a Noale ai microfoni di Motorsport.com.

“Sicuramente avere un pluricampione del mondo è un'opportunità, il fatto che lui abbia scelto noi è sicuramente uno stimolo e il fatto che lui si alleni tutti i giorni con Marco è un segnale anche della fiducia che ha in noi, vedendo quello che ha fatto Marco, quindi credo che nella sua testa possa dire se sono riusciti a portare Marco così in alto, riusciranno a portare anche me. Bello che ci sia questo messaggio. In più avere due italiani, essere veramente super, poter mostrare la nostra bandiera alla grande sulla moto nera è un grande stimolo”, ha dichiarato il manager nativo di Faenza.

Aprilia ha già vissuto anni con due piloti di primo livello. Ad esempio quest'anno, con Marco Bezzecchi e il rientrante Jorge Martin. Rivola non si è messo problemi ad affiancare due piloti di alto rango e non lo farà nemmeno nel prossimo biennio: meglio avere ancora 2 fuoriclasse che piloti magari in sintonia tra loro, ma meno veloci in pista.

“Come li vanno due galli nel pollaio lo vedremo, io preferisco lavorare con dei fuoriclasse, con dei cavalli di razza invece che con dei somari, detto che noi abbiamo avuto onestamente cavalli di razza perché l'esperienza con Martin onestamente ci ha fatto vedere un pilota di una esplosività clamorosa, fin troppo forse da non sapere gestire l'entusiasmo di arrivare da noi da campione del mondo”.

“Devo dire c'è grande motivazione, abbiamo una grande sfida davanti a noi. Credo anche che Pecco abbia avuto coraggio, perché a parte il tema VR46, negli allenamenti dove si sfidano quotidianamente con Bezzecchi, c'è un tema di riscatto in lui. Credo che se lui ha scelto noi è perché pensa di poter riuscire a battere chi, non dico che l'abbia rinnegato, ma gli ha preferito altri piloti pur essendo il pilota che ha riportato loro il Mondiale, rinunciando anche comunque a salari più alti che offrivano i giapponesi. Per cui ben venga, sarà un'opportunità per noi, non ho dubbi che la coglieremo alla grande”.

Pecco Bagnaia, Ducati

Aprilia capace di rigenerare piloti: ce la farà anche con Pecco?

L'opportunità di parlare con Massimo Rivola è stata troppo ghiotta, per non fare una considerazione su quello che Aprilia è riuscita a fare negli anni e che sarà chiamata a fare anche con Bagnaia, ovvero rimettere in sesto piloti forti che sono nel bel mezzo di un periodo complesso.

“Guarda l'esempio di Maverick (Vinales, ndr) fu clamoroso, un pilota che ha completamente sbroccato nel posto in cui stava(Yamaha factory), ha finito a vincere, stravincendo una bellissima gara di Austin, che rimane una delle cose più belle viste negli ultimi anni. Lo stesso Bezzecchi ha fatto una crescita clamorosa”, ha proseguito Rivola parlando con Motorsport.com.

“Guarda anche lo stesso Martin: è arrivato in Aprilia da campione del mondo ma dopo che ti capita una stagione così, rivederlo riprendere quella fiducia senza rinnegare quello che potrebbe essere una sua volontà istintiva che aveva assolutamente un significato, una giustificazione, visto l'abbinamento che la sua testa poteva fare tra noi, la moto nostra e quel dolore che stava passando, per cui rivederlo così oggi così, beh... Diciamo che per ora sui piloti siamo stati abbastanza bravi. La parte più difficile deve ancora arrivare però quest'anno”.