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MotoGP | Rivola sulla cancellazione di Phillip Island: "Non so se è un bene o un male per l'Aprilia"

Massimo Rivola, CEO di Aprilia, ha risposto con un "non lo so" quando gli è stato chiesto se la cancellazione della gara del GP d'Australia di questa domenica fosse una buona notizia per il suo team, considerando l'assenza di Jorge Martin per infortunio.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 25 ott 2026, 08:18

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Marco Bezzecchi

Foto di: William West - AFP - Getty Images

Dal punto di vista di Jorge Martin, infortunatosi sabato mentre lottava per la vittoria nella sprint del GP d'Australia, perdendo la leadership a favore di Marc Marquez, ora primo con dieci punti di vantaggio sullo spagnolo dell'Aprilia, la cancellazione del GP d'Australia è vista come un piccolo sollievo ed una lieve opportunità di restare immerso nella lotta per il titolo, dato che il mancato svolgimento della gara ha impedito al pilota della Ducati di allungare ancora un po' in classifica generale.

Tuttavia, per il CEO del costruttore di Noale, Massimo Rivola, il beneficio della cancellazione si è trasformato in un dubbio, almeno quando gli è stato chiesto se fosse un bene o un male per il suo team, che oltre a Martin, ha Marco Bezzecchi terzo in campionato, a 50 punti da Marquez.

"Non lo so. Sono sicuro che Marco è un po' arrabbiato perché ha visto un'opportunità", ha spiegato Rivola in un incontro con i media questa domenica a Phillip Island, dopo la cancellazione della gara. "Ma credo che Jorge sia felice", ha aggiunto.

"Mi dispiace per la gente che è stata qui tutto il giorno, fin dalle prime ore del mattino. E' l'ultimo ballo, diciamo, l'ultima gara a Phillip Island meritava un finale migliore. Ma le cose stanno così".

I promotori hanno cancellato la gara poiché non si poteva garantire che l'eliambulanza potesse volare per evacuare qualsiasi pilota infortunato durante la gara, né atterrare a Melbourne, dove si trova l'ospedale di riferimento più vicino.

"Personalmente, non avevo pensato al problema dell'elicottero", ha confessato Rivola. "Ma quello era il problema principale", ha ammesso.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Rivola ha parlato con i media subito dopo che i piloti avevano compiuto un paio di giri di saluto, dietro la safety car, davanti alle migliaia di tifosi che hanno riempito il circuito per l'ultima volta.

"Non ho ancora parlato con Marco dopo lo stop dei piloti, per sapere com'è la pista. A giudicare da quello che abbiamo visto, le condizioni della pista non sembravano molto buone, tenendo conto della velocità media che di solito hanno qui", ha spiegato, confermando che le condizioni non erano le migliori nemmeno per correre.

"È un peccato, in un certo senso, perché siamo qui per competere, ovviamente. In effetti, la gara di Phillip Island è una delle più iconiche e a tutti noi piace venire. Ma le cose stanno così. Non so se sia un bene o no", ha insistito.

"Sono qui per competere"

Di fronte all'ambiguità della risposta di Rivola, gli è stato chiesto nuovamente del tema e gli è stata domandata la sua opinione e se fosse deluso per Marco o sollevato per Jorge, che ha perso meno punti.

"Non lo so. Sono qui per competere. Quindi quando vengo a Phillip Island, non vedo la gara sul piano personale. Ho portato la mia famiglia perché ho detto loro che dovevano vedere l'ultima gara a Phillip Island. È unica. Quindi hanno passato due o quattro giorni viaggiando da una parte all'altra del mondo per niente, ma le cose stanno così", ha esposto la sua posizione.

"Alla fine,se guardiamo a Jorge, è chiaro che è meglio che non corriamo, nemmeno a Sepang, fino alle ultime due gare, forse. Ma non è quello che pensiamo, bensì quello che dobbiamo fare ora. Questo è il compito principale".

Da settimane si sapeva che questa domenica avrebbe piovuto molto a Phillip Island, ma non si è scelto di spostare la gara al sabato, come si era fatto nel 2023.

"In realtà, si prevedeva che anche sabato sarebbe stato piuttosto brutto nel pomeriggio, dopo la Sprint. Si prevedeva che oggi facesse freddo e piovesse, ma non così forte come la notte precedente".

Jorge Martin ha offerto un grande spettacolo sabato a Phillip Island, finché non è caduto

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Forse ora, parlando del fatto che avremmo potuto correre sabato, è più facile, ma è troppo presto per dirlo. È un peccato non poter correre per tutta questa gente, ma è qualcosa che davvero non possiamo controllare".

"Molto difficile" che Martin corra a Sepang"

Martin si è infortunato sabato nella sprint d'Australia, fratturandosi il radio del braccio destro. Una frattura composta, che potrebbe permettere allo spagnolo di correre a Sepang la prossima settimana.

"Molto difficile. Molto, molto difficile. Spero di vedere Jorge a Sepang, almeno con noi, e poi vedremo", ha detto Rivola. "Credo che la storia tra Aprilia e Jorge sia stata piuttosto sfortunata. La cosa buona questa volta è che si è rotto solo l'osso. Non è nulla di grave", ha aggiunto.

"Ma mi piacerebbe che la nostra storia finisse nel miglior modo possibile, con lui al 100% fisicamente. Ieri ha offerto uno spettacolo incredibile. Abbiamo visto il vero Jorge, e credo che avesse possibilità di vincere la gara. Ma possiamo dire che a volte succedono cose brutte. Non abbiamo molta fortuna con lui, ma di sicuro non ci arrenderemo finché tutto questo non sarà finito".

Dopo la cancellazione dell'Australia, c'è ancora un Gran Premio, quello del Qatar, che potrebbe anch'esso essere cancellato. Cosa che lascerebbe probabilmente Bezzecchi senza alcuna possibilità.

"Da un lato, c'è molto altro da dire. Dall'altro, facciamo semplicemente quello che ci dicono. Se facciamo questo lavoro, è perché ci appassiona. Se l'organizzatore ci indica che esistono le condizioni per competere dal punto di vista della sicurezza, lo facciamo semplicemente. Non siamo nella posizione di dire: 'Non vado'. Finora non c'è alcun motivo. Forse domani ci sveglieremo e la situazione cambierà, ma non oggi".

"In questo momento, crediamo che ci siano quattro gare davanti. Non so se questo sia un bene o un male per Jorge, perché se non sta bene fisicamente, non è un bene. Ma non spetta a noi decidere questo", ha concluso il dirigente italiano.

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