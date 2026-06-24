MotoGP | Rivola sul ritorno al top di Marquez: "Noi dobbiamo prima guardare a noi stessi"

L'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ritiene che il marchio italiano debba mettere ordine in casa propria prima di preoccuparsi del ritrovato stato di forma di Marc Marquez sulla Ducati.

Il campione in carica ha riacceso la sua corsa al titolo vincendo due Gran Premi consecutivi in Ungheria ed in Repubblica Ceca, dopo aver mostrato un netto miglioramento in seguito a un ennesimo intervento chirurgico alla spalla destra il mese scorso.

La rinascita dello spagnolo ha coinciso con un periodo difficile per l'Aprilia, in particolare per il suo team ufficiale, con Jorge Martin che ha innescato una maxi-caduta a Balaton Park e Marco Bezzecchi che ha ricevuto una squalifica di una gara a Brno per aver schiaffeggiato un commissario di pista.

Quando gli è stato domandate se fosse più preoccupato per i frequenti errori dei piloti Aprilia o per il ritorno in forma di Marquez, Rivola ha detto: "Prima di tutto, penso che dobbiamo guardare a noi stessi. Penso che siamo preoccupati, se posso dirlo, per Marc Marquez fin dalla prima gara. Penso che Marc sia una minaccia e che Ducati stia facendo un grande lavoro, quindi complimenti a loro".

"Penso che dobbiamo sistemare i nostri ultimi weekend. Poi potremo tornare a essere competitivi, come ha dimostrato Ai Ogura questo weekend".

Aprilia si è imposta come il nuovo punto di riferimento della MotoGP all'inizio del 2026, vincendo quattro dei primi cinque Gran Premi in modo autoritario. Tuttavia, Ducati ha ridotto notevolmente il divario da quando il campionato si è spostato in Europa alla fine di aprile, con Alex Marquez, Fabio di Giannantonio e Marc Marquez tutti vincitori in sella alla GP26.

In vista del GP d'Olanda di questo weekend ad Assen, Aprilia mantiene solo uno stretto vantaggio di cinque punti su Ducati nella classifica costruttori, mentre anche il suo controllo sia sulla classifica piloti sia su quella team si è notevolmente indebolito.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante due weekend difficili a Balaton e Brno, Rivola insiste sul fatto che la squadra debba restare concentrata, citando il secondo posto di Ai Ogura con i colori Trackhouse come motivo di ottimismo.

“Come dico sempre, quando le cose vanno bene, non siamo delle superstar, e quando vanno male, non siamo degli idioti", ha scherzato Rivola. "Dobbiamo semplicemente continuare a lavorare senza prestare troppa attenzione alle classifiche. Credo che abbiamo una moto competitiva ed un gruppo di piloti molto forte. Ai Ogura lo ha dimostrato di nuovo domenica".

"Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere i meriti dei nostri rivali: Ducati ha fatto un significativo passo avanti, indipendentemente dalle nostre disgrazie. Marquez era una minaccia anche quando non era al massimo della forma; ora che è tornato in forma, fa ancora più paura".

Rivola ha ammesso che essere in lotta per il titolo crea ulteriori problemi sia in pista sia fuori, ma insiste sul fatto che non vorrebbe che fosse diversamente.

Alla domanda su come gestirebbe la situazione interna in Aprilia, ha aggiunto: “Quando lotti per qualcosa di importante, è inevitabile che la tensione aumenti. In un certo senso, sono contento che sia così".

"Credo che anche io, nel mio ruolo, abbia margini di miglioramento quando si tratta di gestire i piloti. Ma preferisco avere veri piloti, vere persone, che reagiscono emotivamente. Ovviamente, condanno quanto è accaduto (con Bezzecchi), e voglio che le mie parole siano interpretate correttamente. Quella reazione è stata sbagliata".

"Ma allo stesso tempo, questi sono i piloti che danno quel qualcosa in più. Ci mettono il cuore, non solo la testa. E io amo questo tipo di pilota, anche se in questo caso il comportamento è assolutamente riprovevole", ha concluso.