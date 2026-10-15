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MotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"

Il cambio degli pneumatici sarebbe potuto bastare per migliorare la sicurezza in MotoGP, senza rivedere i motori a costi elevati? I boss di Ducati e Aprilia non si sono lasciati trascinare a dirlo ad alta voce...

Richard Asher

Pubblicato: 15 ott 2026, 14:56

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Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

I responsabili MotoGP di Aprilia e Ducati mantengono una linea diplomatica, seppur poco convincente, di fronte alle suggestioni secondo cui il costoso passaggio ai motori 850cc per il 2027 avrebbe già fallito nell'obiettivo di ridurre le velocità in curva.

Alla vigilia del weekend di Mandalika, Massimo Rivola e Gigi Dall'Igna sono comparsi in una conferenza stampa speciale in vista del Gran Premio d'Indonesia. Durante l'incontro è stato chiesto loro cosa pensassero dei milioni spesi per sviluppare moto che dovrebbero essere più lente ma che, secondo le prime indicazioni, stanno già facendo registrare tempi sul giro simili a quelli delle attuali 1.000cc.

I primi test delle nuove moto hanno sottolineato il fatto che gli pneumatici sono il fattore determinante nelle prestazioni in curva, non la cilindrata del motore.

L'espressione facciale di Rivola alla domanda suggeriva che fosse stato sollevato un punto che gli era già passato per la mente più di una volta. Ma quando si è trattato di scegliere le parole, è stato cauto.

"È meglio guardare avanti piuttosto che indietro, visto che ormai è fatto," ha detto il CEO di Aprilia Racing, preferendo concentrarsi sul fatto che la velocità in rettilineo dovrebbe diminuire anche se i tempi sul giro non lo faranno.

"Marco (Bezzecchi) e Jorge (Martin) hanno fatto 368,6 km/h al Mugello ed è davvero tanto. Quindi togliere più o meno 50 cavalli sicuramente ridurrà quella velocità".

Michele Pirro, Ducati GP27 850cc

Photo by: GPOne

"Da quello che stiamo vedendo, il tempo sul giro sembra essere ancora piuttosto veloce. Allo stesso tempo, il commento dei piloti è che la moto è più facile. Quindi forse riescono a gestirla un po' meglio e allo stesso tempo a risparmiare qualcosa in più".

"Inoltre, non sappiamo se il tempo sarà lo stesso sulla distanza di gara. Sul giro secco al momento le moto sembrano essere piuttosto veloci. Forse su alcune piste molto veloci, su altre con un delta inferiore rispetto alle 1000cc".

Dall'Igna, che ha risposto per primo alla domanda, ha citato anche la riduzione della velocità in rettilineo come principale beneficio per la sicurezza.

"Onestamente, penso che il motivo principale per cui vorremmo ridurre le prestazioni non siano le prestazioni in sé, ma la velocità," ha detto il direttore generale di Ducati Corse. "La velocità con cui i piloti arrivano in curva".

"E quindi per questo motivo vorremmo ridurre la potenza del motore e, alla fine, la sua cilindrata".

"Quindi penso che anche se il tempo sul giro fosse abbastanza vicino a quello del 2026, potremmo guadagnare qualcosa in termini di sicurezza. Quindi, onestamente, penso che questa sia una buona idea. Questo è un passo che dobbiamo fare".

Pirelli, che subentrerà come fornitore di pneumatici dalla prossima stagione, in teoria potrebbe ancora apportare modifiche al livello di prestazione offerto dalle sue gomme.

Rivola ha concluso la sua risposta evidenziando proprio questo aspetto: "Sì, certamente, lo pneumatico è un fattore differenziante che è ancora un po' sconosciuto".

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