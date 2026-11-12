MotoGP Qatar

MotoGP | Rivola: "Quello che ha fatto Martin in Qatar è un miracolo"

Massimo Rivola ha elogiato la grande prestazione di Jorge Martin nel GP del Qatar di MotoGP, terzo nella sprint e settimo nella gara lunga nonostante si portasse dietro l'infortunio al polso destro.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 12 nov 2026, 09:25

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Il Gran Premio del Qatar ha avuto diversi protagonisti. Da un lato, Marco Bezzecchi ha vinto la gara di domenica per cercare di ritrovare di nuovo la sua forma; dall'altro, Marc Marquez ha disputato una gara molto intelligente per mettere in discesa il suo decimo titolo Mondiale in vista di Portimao. Ma, al di là di loro, non bisogna dimenticarsi di Jorge Martin.

Il pilota spagnolo ha completato una delle prestazioni più meritorie di tutta la stagione a Lusail. Arrivava acciaccato a Doha per la frattura del radio distale del braccio destro subita a Phillip Island, dopo averci provato ma essere stato costretto ad alzare bandiera bianca nel weekend precedente in Malesia. Ma quella del Qatar è stata una storia completamente diversa.

"Martinator" ha offerto sensazioni migliori fin dall'inizio del weekend, entrando direttamente in Q2. Sabato le cose gli si sono complicate un po' di più, perché in qualifica non è riuscito a fare meglio dell'11° tempo. Ma questo gli ha poi permesso di fare una Sprint memorabile.

Il pilota di San Sebastián de los Reyes è passato ad uno pneumatico posteriore morbido dopo la bandiera rossa causata dall'incidente di Pecco Bagnaia ed è riuscito a compiere una rimonta enorme: è arrivato a portarsi in testa, lottando con Marc Marquez, e alla fine ha chiuso terzo, salendo sul podio appena 14 giorni dopo essersi infortunato.

La gara lunga di domenica gli è risultata più complicata dal punto di vista fisico e alla fine ha chiuso settimo. Ma il risultato gli è servito quantomeno a rinviare il titolo di Marquez al Portogallo. E anche a guadagnarsi gli elogi del suo capo in Aprilia, Massimo Rivola. Il manager faentino ha commentato dopo la gara ai microfoni di MotoGP.com, definendo "un miracolo" ciò che era stato capace di fare Martin.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quello che ha fatto Jorge questa domenica è stato davvero straordinario, e quello che ha fatto sabato è stato una sorta di miracolo. Oltre al problema fisico, vorrei aggiungere il fatto che l'anno scorso, su questo circuito, è stato sul punto di perdere la sua carriera sportiva, di doverla lasciare. Quindi credo che… Beh, non posso davvero mettermi nei suoi panni, ma se mi mettessi al suo posto, tornare qui è stato senza dubbio qualcosa di speciale, e farlo in quelle condizioni fisiche, ancora di più", ha detto Rivola.

L'ex direttore sportivo della Ferrari in Formula 1 ha celebrato anche il trionfo di Bezzecchi: "Credo che se lo meritasse. Si sarebbe meritato la vittoria anche se avessimo corso in primavera. Marco non è stato il migliore il sabato finora in stagione, quindi speriamo che possa essere all'altezza nei prossimi due appuntamenti, e vedremo. Ma qui è stato molto, molto veloce fin dalla FP1, ha mantenuto il ritmo, era molto concentrato sul restare nella lotta, e credo che lo abbia fatto alla perfezione".

A due Gran Premi dalla fine, Martin e Bezzecchi hanno ancora possibilità matematiche di titolo, essendo rispettivamente a 60 e 74 punti da Marquez. Ma sono talmente remote che il pilota della Ducati sarà campione nella Sprint del Portogallo se la vincerà.

Interrogato su quale sia la mentalità di Aprilia in vista di ciò che arriva ora, Rivola ha risposto: "Non voglio dire che vada bene, ma dobbiamo vincere tutte le gare e poi vedremo cosa succede. Questo è stato il nostro approccio fin dall'inizio della stagione, e ci è costato molti punti ed errori. Ma è così, voglio dire che siamo pronti a lottare, a dare tutto fino all'ultimo momento e, con un po' di fortuna, potremo portarci a casa molto presto il campionato a squadre. E vogliamo lottare per il titolo costruttori, perché è qualcosa che ci sta molto a cuore e credo che ce lo meritiamo anche", ha concluso.

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