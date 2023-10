MotoGP | Rivola: “Contratti blindati, non rompete le scatole”

Il caso Marc Marquez ha innescato una reazione a catena di voci e ipotesi che si rincorrono da tempo, quando c’era anche solo l’idea che lo spagnolo potesse lasciare Honda. Così e stato e ora, una volta dato (quasi) per certo l’approdo dell’otto volte campione del mondo in Gresini, ecco il toto-sostituto di Marc in HRC.

Nelle ultime ore, è emersa l’ipotesi che Miguel Oliveira possa essere il candidato principale a rimpiazzare Marc nella squadra ufficiale, andando così ad affiancare il confermato Joan Mir. Prima del portoghese, si era parlato anche di un altro sostituto, Maverick Vinales. Entrambi i nomi provengono da Aprilia, tuttavia sia Oliveira sia Vinales hanno un contratto con la Casa di Noale fino alla fine del 2024.

Come dimostrato da Marc, le rescissioni si possono mettere in atto (Marquez era legato con Honda fino alla fine della prossima stagione). Ma Massimo Rivola, CEO Aprilia, non è dello stesso avviso e, in un’intervista rilasciata ai colleghi di GPOne, brucia subito le voci che danno uno dei suoi piloti partenti verso HRC: “Non ho molto da commentare, non ne so nulla”.

“Mentre ero in viaggio per l’Indonesia ho letto qualche notizia, ma è capitato anche mentre stavo andando in Giappone”, prosegue Rivola parlando delle voci di mercato. Il CEO Aprilia però è molto chiaro sulla sua posizione, pur comprendendo la situazione in cui si trova Honda in questo momento: “Penso che Honda non sappia dove andare a pescare, ci sta che si muova”.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fino a qualche tempo fa, i nomi papabili alla sostituzione di Marc Marquez erano quelli di Johann Zarco e Iker Lecuona. Il francese, che ha firmato un contratto con la struttura di Lucio Cecchinello, aveva azzardato l’ipotesi di poter passare in ufficiale qualora Marc abbandonasse, ma LCR non ha intenzione di lasciarlo andare. Lo spagnolo invece rientrerebbe in MotoGP dopo la parentesi Honda SBK, già quest’anno ha presenziato in diverse occasioni per sostituire i due titolari quando sono stati infortunati.

Tuttavia, il nome di Lecuona non convince i vertici Honda a quanto pare, perché sembra proprio che siano andati a pescare in casa Aprilia. A Noale però stanno blindando i propri piloti, già sotto contratto e con l’intenzione di rispettare i termini: “Io volevo i quattro piloti che ho e li ho messi sotto contratto anche per il 2024. Per quanto mi riguarda non si muoveranno. Nessuno di loro mi ha detto niente e io voglio tenere tutti. Anche noi avevamo preso un pilota a metà stagione, Vinales, ma in quel caso era libero”, prosegue riferendosi all’arrivo di Maverick a metà stagione 2021 dopo il burrascoso addio a Yamaha.

Le voci su Miguel Oliveira parlano inoltre di una clausola che permetterebbe al portoghese di svincolarsi da Aprilia qualora ricevesse l’offerta di un team ufficiale (così come è stato per Alex Rins, impegnato con LCR ma prossimo pilota Yamaha ufficiale al posto di Franco Morbidelli il prossimo anno). Rivola mette a tacere anche questa voce: “Non c’è alcuna clausola del genere per Miguel, anche perché lui ha un contratto direttamente con Aprilia, perciò è un pilota factory a tutti gli effetti”.

È categorico Rivola, che critica anche la tendenza nel rescindere dei contratti scombussolando degli equilibri che sulla carta sono fissi: “Sta passando un brutto messaggio dopo l’affare Marquez. Vorrei sapere come si sono accordati lui e Honda. Per quanto riguarda Aprilia, il messaggio è che abbiamo dei contratti firmati e devono essere blindati, perciò non rompeteci le scatole”.