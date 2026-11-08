MotoGP Qatar
MotoGP | Rivola: "Bezzecchi non poteva evitare il contatto con Marquez. Marc si è avvicinato a lui, non il contrario"
Massimo Rivola ha applaudito ironicamente ai commissari dopo la mancata sanzione a Marc Marquez nella Sprint della MotoGP in Qatar. Il CEO dell'Aprilia ha spiegato il suo punto di vista sull'episodio ai microfoni di DAZN.
Rubén Carballo Rosa
Pubblicato: 8 nov 2026, 18:27
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Massimo Rivola ha spiegato prima della gara lunga della MotoGP in Qatar perché si è detto in disaccordo con la decisione dei commissari di non sanzionare Marc Marquez per il suo contatto con Marco Bezzecchi nella Sprint di sabato.
A metà della prova corta di Lusail, Marquez è sembrato allargarsi un pochino dalla traiettoria ideale alla curva, sebbene Fabio Di Giannantonio o Jorge Martín abbiano seguito le orme del nove volte campione del mondo, e Bezzecchi ne ha approfittato per infilare la sia Aprilia all'interno della Ducati del nove volte campione del mondo, rimanendo cucito al cordolo.
L'italiano è entrato con molta velocità, e alla fine si è verificato un contatto quando Márquez è tornato verso l'interno dopo aver disegnato la sua linea. L'incidente ha fatto sì che al #93 si gonfiasse l'airbag, e che il pilota dell'Aprilia finisse a terra, compromettendo praticamente le sue ultime chance di sperare nel titolo.
Quanto accaduto ha provocato gli applausi ironici di Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, che evidentemente riteneva che lo spagnolo meritasse una penalità. Questa domenica, su DAZN, il manager faentino ha spiegato il suo punto di vista, sostenendo che era Marquez a poter evitare il contatto, e non Bezzecchi.
"Mi dispiace per quello che è successo ieri a Bezzecchi, credo che meritasse di poter essere nelle condizioni di lottare per il titolo fino a fine anno. Credo che quest'anno abbia insegnato molto a noi e a lui. Non sono d'accordo con quanto accaduto ieri. Non abbiamo fatto appello. Non sono decisioni appellabili", ha esordito.
"Voglio sottolineare che ci sono due aspetti da tenere in considerazione in questi incidenti. Il primo è che, quando c'è un incidente tra due piloti, i commissari devono capire chi abbia più colpa. E per deciderlo, devono capire chi dei due sarebbe stato in condizione di evitare l'incidente. Marco, senza dubbio, non poteva evitarlo. Quindi, se non era Marco, a me sembra chiaro che fosse Marc. Marquez si è avvicinato a Bezzecchi, e non il contrario".
"Un altro tema da affrontare è che, trattandosi di un momento così delicato della stagione, e trattandosi di una Sprint, in cui la sanzione probabilmente sarebbe stata applicata per la gara lunga, penso che parlare con i piloti dopo la Sprint avrebbe aiutato a prendere la decisione adeguata e più equamente", ha proseguito.
"Credo che, con il vantaggio tecnico dell'Aprilia, che è la percorrenza di curva e la capacità di tenere la linea aderente al cordolo, se fai le curve come gli altri, le fai più velocemente. È stata una sfortuna in questo senso, perché Bezzecchi ha fatto la curva tranquillamente, e ha guadagnato terreno", ha concluso al riguardo un Rivola.
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