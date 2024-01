MotoGP | Rivola: "Bastianini? Un italiano farebbe comodo ad Aprilia"

C'era anche Massimo Rivola tra i presenti al grande evento che a Los Angeles ha presentato ufficialmente i colori del Trackhouse Racing, la nuova squadra americana che sbarca sulla griglia di partenza della MotoGP nel 2024. Ma non poteva essere diversamente, essendo il CEO di Aprilia Racing, il marchio con cui la struttura di Justin Marks stringerà un rapporto privilegiato, diventando qualcosa di più di una semplice struttura satellite. Concetto che lo stesso grande capo del reparto corse di Noale ha espresso in un'intervista video concessa ai colleghi di GPOne.com.

"Per noi è un’ottima opportunità, sia a livello di marketing, sia a livello di prestazioni, visto che l’obiettivo a medio-lungo termine è avere tutte moto ufficiali", ha detto Rivola, che poi ha spiegato perché ci sarà una sola RS-GP factory nel team a stelle e strisce, che sarà a affidata a Miguel Oliveira: "Il problema è più che altro di tempo. Loro avrebbero voluto subito entrambe le moto ufficiali, ma non era fisicamente possibile. Già quest’anno gli daremo un grande appoggio e diventerà sempre più un team ufficiale".

Poi sul legame con gli States ha proseguito: "Spero che si faccia una seconda gara in Nord America, non so quando, ma direi tra un paio d’anni. Mi piacerebbe tornare a Laguna Seca, ma non credo sia più adatto alle prestazione delle attuali MotoGP. Sicuramente è un’opportunità da cogliere, questo team viene dalla NASCAR, quindi ha già la mentalità giusta. Mi sono trovato molto allineato con Justin Marks".

Con la maggior parte dei contratti dei piloti che sono in scadenza al termine del 2024, compresi quelli dei quattro attuali alfieri Aprilia, inevitabilmente si è già parlato anche di mercato con Rivola ed un nome che stuzzica è quello di Enea Bastianini.

"Penso che si sappia che Enea è uno di quei piloti che mi piacciono. Carlo Pernat sa bene che è anche grazie a me se ha ottenuto certi risultati nella trattativa con Ducati. Certamente un pilota italiano ci farebbe comodo, se sarà Enea o un altro è presto per dirlo", ha detto Rivola.

"Magari riconfermeremo i nostri due piloti, anche se abbiamo visto nell’Africa Eco Race che vincere con moto e piloti italiani offre una grande cassa di risonanza. Detto questo, sono molto contento dei nostri 2, anzi 4, piloti che abbiamo. I primi 3 mesi saranno veramente selvaggi per il mercato piloti, ma lo affronteremo in maniera molto serena", ha concluso.