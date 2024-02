MotoGP | Rivola: "Avere quattro RS-GP24 accelererà lo sviluppo"

L'Aprilia è stata la grande rivelazione della stagione 2022 della MotoGP. Nel 2023 ha confermato i suoi progressi, anche se probabilmente ha raccolto meno di quello che era parso poter essere il suo potenziale, nonostante le due vittorie di Aleix Espargaro (cui ne ha sommata anche un'altra in una Sprint). Quest'anno però a Noale hanno deciso di alzare ulteriormente l'asticella, raddoppiando gli sforzi: anche la nuova squadra satellite, la Trackhouse Racing, disporrà di due RS-GP24 identiche a quelle del pilota di Granollers e di Maverick Vinales. Miguel Oliveira fin dalla prima gara e Raul Fernandez in corso d'opera.

Secondo il CEO del reparto corse, Massimo Rivola, questo sarà uno dei passi fondamentali per permettere al marchio veneto di provare a diventare una minaccia più concreta e costante ai vertici della MotoGP, come ha spiegato in occasione della presentazione della squadra ufficiale avvenuta oggi.

Quali sono le aspettative di Aprilia per il 2024?

"Una stagione 2024 che si apre con una prospettiva molto sfidante. Crediamo di aver fatto un buon lavoro anche quest'anno, anche se non sappiamo dove siano gli altri e soprattutto siamo molto curiosi di vedere se tutti i numeri che ci danno le simulazioni, la galleria ed il CFD sono apprezzati anche dai nostri piloti. Sarà molto interessante".

Avete una nuova squadra satellite, la Trackhouse Racing...

"Anche il 2024 vedrà Aprilia con quattro moto in pista. Il team satellite è una novità, un team americano che corre nella NASCAR, che ha sposato la nostra visione ed il nostro brand. Trackhouse sarà un partner molto importante per noi e cominceremo tra l'altro con Miguel Oliveira con una moto factory, quindi con una RS-GP24. Poi nel corso dell'anno poi anche Raul Fernandez avrà una RS-GP24. Questo sicuramente accelererà lo sviluppo della nostra prestazione, non vediamo quindi l'ora di vedere le quattro RS-GP darsi battaglia, ovviamente nel rispetto delle regole e da buoni compagni di squadra".

Quali sono le prime impressioni sulla RS-GP24?

"Sarò di parte, ma credo che la RS-GP sia sempre la moto più bella del lotto. Credo che nel 2024 lo sarà ancora di più. Forse pare un po' la moto di Batman, ma è una caratteristica in più. Abbiamo cambiato leggermente anche la livra, non i colori, e credo che sia veramente un'Aprilia".

Quali sono le sfide che vi attendono nel 2024?

"Il 2024 sarà una stagione molto impegnativa: 21 eventi significano 42 gare e abbiamo già visto lo scorso anno quanto questo sia impegnativo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. E' così anche per la squadra, ma lo è in particolare per i piloti. Ricordiamoci anche che il 2024 sarà un anno importante anche per la scadenza di tutti i contratti dei piloti, non solo di quelli dell'Aprilia. Quindi io mi aspetto veramente grande battaglia ed ho molta fiducia nei nostri piloti, sia in Espargaro e Vinales che in Oliveira e Fernandez. Sono sicuro che anche Savadori darà un supporto molto importante con le sue wild card e con il suo svilupppo durante la stagione nei vari test. Avranno tra di loro tanta più competizione, perché le moto si avvicineranno sempre di più: da metà anno avranno le stesse tutti e quattro, quindi non vedo l'ora di vederli combattere".

Il Mondiale MotoGP sta allargando i suoi orizzonti: cosa ne pensi?

"Quest'anno avremo un nuovo circuito in Kazakistan, lo scorso anno c'è stata l'India e l'anno prima l'Indonesia. La MotoGP si sta espandendo, stiamo andando in mercato nuovi. L'India per noi è stato un evento incredibile, importantissimo. Avere la MotoGP che va a seminare la cultura del racing è veramente importante. Io credo che facciamo lo sport più bello al mondo e lo spettacolo più bello al mondo, quindi farlo vedere in paesi nuovi, dove il motorsport e il mondo delle due ruote sono così importanti credo che sia fondamentale per il nostro futuro".