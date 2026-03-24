MotoGP | Rivola: "Aprilia lepre e Ducati cacciatore? Due gare non cambiano le cose"

L'Aprilia si presentava ai nastri di partenza della MotoGP 2026 con l'etichetta di "anti-Ducati", ma l'inizio della stagione sta andando addirittura oltre le previsioni per la Casa di Noale. Marco Bezzecchi ha dato infatti seguito al grande finale del 2025, chiuso con due vittorie consecutive tra Portimao e Valencia, piazzando altri due successi perentori a Buriram e a Goiania. E in Brasile c'è stata anche la ciliegina sulla torta di una grande doppietta con l'altra RS-GP di Jorge Martin a prendersi la piazza d'onore.

Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, non può che gongolare di fronte a questo momento magico, che ha anche esaltato la capacità di reagire davanti alle difficoltà della squadra veneta. Venerdì, infatti, Bezzecchi si ritrovava addirittura 20° e sembrava destinato ad un weekend tribolato. Insieme ai suoi ragazzi però ha lavorato fino a tardi per trovare una soluzione e non ha mai perso la calma. In questo modo si è preso addirittura la prima fila in qualifica ed il quarto posto nella Sprint. Con un ulteriore passetto in avanti tra sabato e domenica, poi, è andato a prendersi il GP da dominatore.

"Una domenica perfetta, ma non un weekend perfetto. Ma nel complesso, devo dire che sono ancora più felice. Perché se guardo al problema che abbiamo affrontato venerdì con Marco, vedendo i progressi fatti insieme, il team ha lavorato con lui, con il giusto metodo, analizzando i dati di Jorge: è così che si fa. Niente panico quando sei nei guai e credere nel lavoro che stai facendo, qualunque sia la posizione in griglia. Poi la partenza perfetta, il ritmo perfetto", ha detto Rivola quando ha incontrato i giornalisti presenti a Goiania dopo la grande doppietta di domenica.

"Ad essere sincero, quando ho visto il tracciato prima di venire qui, ho pensato: 'Questa è una pista dove l'Aprilia può fare bene'. E venerdì sera c'era un po' di delusione. Quindi, guardando alla gara di oggi, avevo ragione. Capisco più o meno dove possiamo ottenere buone prestazioni, ma sono solo due gare. Ok, siamo partiti nel modo giusto, ma domenica prossima andremo proprio a 'casa' di Marc. Una delle sue 'case' sparse in giro per il mondo, diciamo. Ma è solo un buon inizio e poi vedremo. Non siamo abituati a stare davanti, ma il modo migliore per farlo è rimanere calmi, umili e lavorare come sappiamo fare", ha aggiunto.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Evaristo Sa / AFP via Getty Images

In Brasile è venuta fuori una capacità di reazione che probabilmente l'Aprilia non aveva in passato, ma Rivola sembra avere le idee abbastanza chiare su cosa sia stato utile a questo cambio di passo: "Di sicuro, avere quattro piloti veloci con quattro moto veloci è di grande aiuto. E' per questo che in passato insistevo quando vedevo otto Ducati con altrettanti piloti forti. E' un vantaggio, ora che abbiamo quattro piloti con delle buone moto, vediamo che possiamo migliorare sempre di più ad ogni sessione. Per me è semplicemente gratificante vedere tutto il duro lavoro che è stato fatto a Noale. E qui viene fatto ogni singolo giorno. Se alla sera rimanete fino a tardi, vedrete quali auto ci sono ancora nel parcheggio e chi sono le persone che vanno a dormire più tardi degli altri. E questo ripaga".

L'arma in più in questo momento si chiama Jorge Martin. Dopo un 2025 travagliatissimo tra incidenti ed infortuni, ma anche un inizio di 2026 non semplice, con un doppio intervento chirurgico che gli era costato i test di Sepang, forse nessuno si aspettava di vederlo subito lì davanti. Il manager faentino però non sembra troppo stupito di quanto stia facendo bene il madrileno, che dopo i primi due GP è secondo nel Mondiale, staccato di 11 lunghezze da Bezzecchi.

"Non voglio dire che sia una sorpresa, perché è un due volte campione del mondo ed è un pilota velocissimo, ma è stato un weekend davvero emozionante. Due volte sul podio con uno stile fantastico. E forse, se non fosse caduto in qualifica, sarebbe potuto partire più avanti e questo forse avrebbe potuto cambiare almeno la Sprint. Jorge comunque sta arrivando: è impressionante quello che ha fatto sia in Thailiandia che questo fine settimana, ma sono sicuro che sarà impressionante anche quello che farà nelle prossime gare. Ma è sempre stato super veloce, quindi non mi sorprende. Sono solo super felice che abbiamo creduto che fosse possibile e che ce l'abbiamo fatta".

Dopo questo grande avvio, in tanti iniziano a vedere uno scambio di ruoli tra Aprilia e Ducati, con la prima che ora veste i panni della lepre e i rivali di Borgo Panigale quelli del cacciatore che deve inseguire. Da questo punto di vista, però, Rivola predica grande prudenza e chiede di aspettare ancora qualche gara prima di esprimere un giudizio.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Penso che il nostro ruolo sia sempre lo stesso. Due gare non cambiano la situazione. Di sicuro hanno modificato la classifica, non voglio dire che sia stupido guardarla dopo due weekend, ma ci sono ancora 40 gare da disputare. Noi non dobbiamo guardare a quello, ma rimanere concentrati ogni singolo giorno. E sono sicuro che se lo facciamo, alla fine della stagione, se mi direte: 'Ora avete una buona possibilità', allora vi dirò che avete ragione. Ma prima voglio arrivare lì, quindi restiamo calmi, con i piedi per terra e molto umili. Ci godiamo il momento, ma basta così. Dopo due gare, è ancora troppo presto".

Dopo il Gran Premio delle Americhe di questo fina settimana, complice lo slittamento di quello del Qatar a novembre a causa del conflitto in Medio Oriente, ci sarà una pausa di quasi un mese prima del Gran Premio di Spagna a Jerez. E questa potrebbe essere proprio l'occasione per permettere un po' di stacco agli uomini di Noale.

"Non credo che cambieremo il nostro programma solo perché abbiamo rinviato il Qatar. In realtà, abbiamo solo spostato il GP del Qatar, non l'abbiamo cancellato. Magari concedere a tutti qualche giorno di riposo potrebbe essere una buona idea, perché poi avremo un periodo piuttosto intenso. Perché quest'anno c'è un doppio programma, dovendo deliberare anche la moto 2027, quindi è una stagione piuttosto tosta. Il fatto di essere partiti così bene però ci dà una spinta in più per fare il lavoro come si deve anche in vista del prossimo anno".