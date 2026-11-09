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MotoGP | Rivola: "A volte non bastano quattro Aprilia per battere Marquez, il Mondiale l'ha vinto lui"

La vittoria di Marco Bezzecchi in Qatar ha mitigato il fatto che per l'Aprilia il sogno iridato sia ormai praticamente sfumato, visto che Marc Marquez è ad un passo dalla sua decima corona. Più che alla Ducati, che può ancora battere nel Costruttori, il CEO del reparto corse Noale ritiene però di doversi inchinare soprattutto al pilota di Cervera.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 9 nov 2026, 10:30

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Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nonostante la vittoria di Marco Bezzecchi, il Gran Premio del Qatar sembra essersi portato via le ultime speranze dell'Aprilia di contendere il titolo iridato della MotoGP a Marc Marquez, che ora è veramente ad un passo dalla sua decima corona, l'ottava nella classe regina.

Il successo del riminese ha negato al pilota della Ducati il primo match point, ma le condizioni fisiche ancora precarie di Jorge Martin, che comunque è stato bravissimo a stringere i denti nonostante la frattura del radio destro, chiudendo terzo nella Sprint e settimo nella gara lunga, sommate al discusso contatto che ha estromesso Bezzecchi dalla gara breve, hanno comunque permesso a Marc di allungare a +60 sul madrileno. Questo vuol dire che vincendo la Sprint di Portimao, tra due settimane, avrebbe già la certezza di essere campione a prescindere dai risultati dei piloti della Casa di Noale.

Del pensiero di Massimo Rivola sulla mancata sanzione al #93 in occasione del contatto della Sprint vi abbiamo già parlato a parte, ma dopo la gara di Lusail il CEO di Aprilia Racing si è soffermato anche sul lungo duello che ha visto contrapposte la sua squadra e la Ducati. E di fronte ad una stagione che fin qui è fruttata la bellezza di nove GP vinti il bilancio resta positivo, perché parliamo comunque della migliore della storia del marchio nella classe regina.

"Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno. Mezzo pieno perché è comunque il riconoscimento per l'azienda che ha fatto un grandissimo lavoro, una grandissima moto. Per tutte le persone di Noale che dalla mattina alla sera lavorano con spinta e ci credono, io sono contentissimo da questo punto di vista e ci lascia anche molto ottimisti per il nostro futuro. Poi abbiamo lasciato tanti punti in giro, è vero, però preferisco essere in questa condizione che avere una moto lenta e piloti lenti", ha detto Rivola ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A due gare dal termine rimane concreta però la possibilità di portare a casa il titolo Costruttori, visto che i rivali di Borgo Panigale sono avanti solo di 8 lunghezze. Secondo il manager faentino però avrebbe più valore vincere la classifica riservata ai team, perché ritiene che il sistema di punteggio del Costruttori, che premia solo la prima moto di ogni marchio, vada rivisto per il futuro.

"Innanzitutto, c'è il campionato team, che di fatto è quello che è il Costruttori in Formula 1, perché è la somma dei due piloti e poi sì, il Costruttori è sicuramente un obiettivo. Sinceramente credo che ce lo meritiamo. Poi credo che dovremmo anche trovare un modo di cambiare il modo in cui si contano i punti nel campionato perché hai un Marquez che lo può vincere da solo. Prima ho sentito qualcuno che diceva che quattro Aprilia a volte non bastano per battere Marquez e questi sono i fatti".

Uno dei temi più dibattuti di recente è se sia stata più Aprilia a sprecare la sua occasione o la Ducati a vincere. E anche qui la risposta di Rivola è stata chiara: "Questo Mondiale è stato vinto da Marc Marquez. Onestamente lui ha fatto la differenza, l'ha fatta anche oggi, guardiamo i distacchi delle altre Ducati. Nel modo in cui si è saputo gestire: ha fatto 37 punti quando sapeva di poterli fare, ha portato a casa la pelle quando era nelle piste più difficili. Quindi chapeau a lui, al suo curriculum, alla sua esperienza, al modo in cui gestisce anche la stampa. Nulla succede per caso, Marc è veramente un grande".

Infine, quando gli è stato domandato cosa lo renda più orgoglioso e cosa invece più deluso di questo 2026, ha concluso: "Sono più orgoglioso, come dicevo prima, per il lavoro fatto e il fatto che comunque ci crediamo fino all'ultima gara. Non abbiamo mollato niente, abbiamo continuato a cercare di sviluppare la prestazione della moto, la crescita dei piloti. Ci sono tanti, tanti aspetti positivi dei quali essere fieri. Ovviamente i punti persi, buttati, per un motivo o per l'altro, li prendiamo come un insegnamento per il futuro, ma ripeto, mancano ancora due gare".

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