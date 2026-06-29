MotoGP | Rivola: "A Bezzecchi ultimamente è capitato di tutto, ha bisogno di staccare"

L'Aprilia ha letteralmente dominato il weekend di Assen della MotoGP. Le RS-GP hanno monopolizzato le prime quattro posizioni dello schieramento di partenza ed il podio della gara lunga, con tanto di prima vittoria nella classe regina per il giapponese Ai Ogura, piazzando inoltre una doppietta anche nella Sprint.

Una festa che però non è stata completa fino in fondo, perché nella gara domenicale c'è stato anche il brutto incidente di Marco Bezzecchi alla curva 15, una delle più veloci del tracciato olandese, che ha constretto il riminese ad andare in ospedale, anche se fortunatamente gli esami a cui è stato sottoposto non hanno evidenziato infortuni, nonostante il forte dolore cervicale che accusava l'ormai ex leader della classifica iridata.

L'analisi di Massimo Rivola, CEO del reparto corse di Noale, è partita proprio da quello che avrebbe potuto essere anche un poker, visto che Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso quarto con la migliore delle Ducati, ha tagliato il traguardo a 9"3 da Ogura, ma che ha lasciato anche questo piccolo neo.

"Ad Aprilia, come costruttore, è ovviamente mancata una moto. Credo ci fosse l’occasione per avere quattro Aprilia davanti, quindi è un peccato non essere riusciti a realizzare quello che avremmo potuto", ha detto Rivola ai giornalisti presenti ad Assen, tra cui quelli di Motorsport.com.

Indubbiamente, il pilota romagnolo sta vivendo un momento difficile, perché quello in Olanda è stato il suo terzo zero domenicale consecutivo. Un filotto che ha permesso al compagno Jorge Martin di superarlo di 7 lunghezze nella classifica iridata. Se in Ungheria era stato completamente incolpevole quando "Martinator" lo ha centrato al via, in Repubblica Ceca si è reso protagonista di un episodio censurabile, schiaffeggiando un commissario dopo una scivolata avvenuta nella Sprint.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cosa che gli è costata la partecipazione alla gara lunga, come applicazione di una sanzione esemplare. Questo nuovo errore, dunque, non ci voleva proprio, anche se ormai la pausa estiva è davvero vicina e Marco sembrerebbe averne davvero bisogno, come suggerisce anche il manager faentino.

"Lo manderemo in vacanza una settimana, sperando innanzitutto che stia bene e ci possa andare", aveva detto Rivola, prima che dall'Ospedale Universitario di Groningen arrivassero buone indicazioni sulle condizioni del romagnolo. "Ha sicuramente bisogno di staccare, perché nell’ultimo periodo gli è capitato veramente di tutto. Quindi ci sta che possa sentirsi un po’ sotto pressione. Detto questo non doveva commettere l’errore, anche perché l’ha fatto in un punto dove puoi farti veramente male".

La cosa curiosa è che l'incidente è avvenuto proprio alla curva 15, in uno dei punti in cui le Aprilia sembravano fare maggiormente la differenza rispetto alle moto della concorrenza: "Semplicemente, era troppo veloce. Onestamente penso che l'Aprilia non fosse così competitiva solo alla curva 15. In tutti i tratti molto veloci del circuito l'Aprilia di solito dimostra di avere qualcosa di speciale, ma dobbiamo dare il massimo con tutte e quattro le moto, non solo con tre".

Se per Bezzecchi le cose sono andate male, è stato molto solido invece il weekend di Martin, che ha conquistato la sua prima pole position per i colori dell'Aprilia e poi ha concluso la gara in terza posizione, ritrovando un podio che gli mancava dalla domenica trionfale del marchio veneto al Mugello.

"Penso che Jorge abbia fatto un giro fantastico nelle qualifiche, conquistando la sua prima pole con noi. Considerando che la sua condizione fisica non è affatto al 100%, penso che abbia fatto una gara eccezionale, con una partenza perfetta, e che abbia guidato la gara per moltissimi giri. Non avrebbe potuto fare di meglio. Sappiamo che Ai (Ogura), in particolare, è fortissimo nel finale di gara, e Jorge è stato molto intelligente ad accontentarsi del terzo posto, senza correre rischi inutili per resistere. Quindi, davvero un ottimo lavoro da parte sua", ha detto Rivola.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Penso che in questo weekend di gara abbia dato il massimo di cui era capace, e si è visto che venerdì e persino sabato mattina non era così a suo agio con la moto rispetto agli altri tre. Quindi, con quello che ha fatto questo weekend, ha dimostrato che quando è il momento di dare il massimo, fa la cosa giusta, e questo è un aspetto molto importante per le sue prospettive in campionato", ha aggiunto.

Non poteva mancare poi un pensiero per i "cugini" del Trackhouse Racing, che hanno letteralmente dominato alla "Cattedrale", facendo doppietta sia nella Sprint che nella gara lunga, con Raul Fernandez ed Ogura a spartirsi i successi. Tra le altre cose, il 25enne nipponico ora può anche trasformarsi in un terzo incomodo nella corsa al titolo, visto che è quarto, a soli 25 punti da Martin.

Al grande capo di Aprilia Racing è stato chiesto cosa abbiano avuto in più le RS-GP del team statunitense nel weekend olandese: "Prima di tutto, portare a termine la gara senza infortunarsi (ride). Sono davvero sinceramente felice per loro. Ho sempre detto che volevo vedere il giorno in cui sarebbero riusciti a batterci e ce l'hanno fatta, per due giorni di fila: penso che basti così per il momento (ride)".

"Ma insomma, condividiamo tutte le informazioni, teniamo riunioni con i nostri ingegneri insieme a loro. Ci sono Fabiano (Sterlacchini), il nostro direttore tecnico, e anche tantissime persone che condividono le informazioni con loro, quindi siamo molto contenti di quello che stanno facendo. E abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno che siano veloci, perché se sono veloci è probabile che impariamo qualcosa anche da loro e così diventiamo più veloci anche noi", ha concluso.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images