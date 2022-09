MotoGP | Rivelati i dettagli del nuovo format con la Sprint Race

Carica lettore audio

Nell'ambito di un'iniziativa volta a rilanciare l'interesse verso la MotoGP, che sta attraversando un momento di calo, nel 2023 sarà introdotta una Sprint Race in ogni weekend, che si disputerà al sabato su una distanza della metà del Gran Premio vero e proprio.

Questa Sprint Race assegnerà un punteggio dimezzato e, a differenza di quanto accade in Formula 1 e nel Mondiale Superbike, non influirà sulla griglia di partenza del Gran Premio, che sarà decisa dall'esito delle qualifiche.

La proposta, annunciata in occasione del Gran Premio d'Austria, è stata accolta con pareri contrastanti dai piloti: il sei volte campione della MotoGP, Marc Marquez, si è detto convinto che le Sprint Race renderanno la serie "più spettacolare", mentre il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, l'ha definita "un'idea stupida".

L'introduzione di questa Sprint Race comporterà una revisione del format dell'intero weekend, realizzata con l'obiettivo di fare in modo che non sia incrementato lo sforzo per i piloti nell'arco del weekend.

Dopo l'annuncio delle Sprint Race, era stato confermato che il venerdì continueranno ad esserci due sessioni di prove, probabilmente però più lunghe rispetto agli attuali 45 minuti. La classifica cumulative di queste due sessioni designerà l'elenco dei 10 piloti che avranno accesso diretto alla Q2, ma il sabato mattina ci sarà anche una terza sessione di prove libere di 30 minuti, che di fatto rimpiazzerà l'attuale FP4.

Le Sprint Race si svolgeranno alle ore 15 del sabato, mentre il Gran Premio domenicale rimane confermato per le ore 14. Si prevedeva inoltre una riduzione della durata del Warm-Up domenicale.

In una conferenza stampa che si è tenuta in occasione del Gran Premio d'Aragon, il direttore sportivo di Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, ha rivelato tutti i dettagli dei weekend di gara che andranno in scena il prossimo anno.

Le due sessioni del venerdì si chiameranno semplicemente "Prove", invece che "Prove Libere", con la FP1 che inizierà alle 10:45 e durerà 45 minuti. Sarà più lunga invece la FP2, che durerà un'ora e scatterà alle 15. Per consentire questo allungamento, sono state ridotte a 35 minuti le due sessioni della Moto3.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La terza sessione si chiamerà "Prove Libere" come in precedenza ed inizierà alle 10:10, con una durata di 30 minuti. Il format delle qualifiche invece rimarrà invariato, con Q1 e Q2, e il semaforo verde della prima sessione sarà alle 10:50.

Il Warm-Up domenicale resterà solamente per la MotoGP, ma sarà ridotto a soli 10 minuti, prendendo il via alle 9:40. Alle 10 poi i piloti della classe regina saranno impegnati per circa 30 minuti ad un fan show dedicato agli spettatori che saranno in circuito.

Per quanto riguarda le Sprint Race, è stata apportata anche qualche piccola modifica al regolamento sportivo e tecnico. E' stato introdotto un limite di 12 litri per quanto riguarda il carburante. Per quanto riguarda la distanza dimezzata, è stato spiegato che nel caso di un Gran Premio con giri dispari, si approssimerà per difetto.

Essendo ridotta la distanza di gara, vengono ridotte da cinque a tre le infrazioni ai limiti della pista che porteranno ad una penalità. Le sanzioni che saranno inflitte nella gara del sabato dovranno invece essere scontate nel Gran Premio domenicale, a meno che un pilota non debba già pagare un'altra penalità precedente.

E' stato confermato inoltre che verrà creata una nuova statistica per le vittorie delle Sprint Race, che saranno conteggiate a parte rispetto a quelle del Gran Premio domenicale.

Il programma del weekend:

Venerdì

9:00 - Prove 1 Moto3 (35 min)

9:50 - Prove 1 Moto2 (40 min)

10:45 - Prove 1 MotoGP (45 min)

13:15 - Prove 2 Moto3 (35 min)

14:05 - Prove 2 Moto2 (40 min)

15:00 - Prove 2 MotoGP (1 heure)

Sabato

8:40 - Prove Libere Moto3 (30 min)

9:25 - Prove Libere Moto2 (30 min)

10:10 - Prove Libere MotoGP (30 min)

10:50 - Q1 MotoGP (15 min)

11:15 - Q2 MotoGP (15 min)

12:55 - Q1 Moto3 (15 min)

13:20 - Q2 Moto3 (15 min)

13:50 - Q1 Moto2 (15 min)

14:15 - Q2 Moto2 (15 min)

15:00 - Sprint Race MotoGP

Domenica

9:40 - Warm-Up MotoGP (10min)

10:00 - Fan Show MotoGP (30min)

11:00 - Gara Moto3

12:15 - Gara Moto2

14:00 - Gara MotoGP