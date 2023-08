MotoGP | Riunione d’urgenza dei piloti per decidere se correre la Sprint

La cortina d'acqua che è continuata a cadere per tutta la notte e che non si arresterà nelle prossime ore ha reso la vita impossibile ai piloti nelle due sessioni di qualifica a Silverstone, dove si sono verificate numerose cadute.

Marco Bezzecchi e Alex Márquez, due dei tre piloti in prima fila, sono finiti a terra, così come Pecco Bagnaia.Anche Jack Miller, che partirà dalla seconda posizione e che è molto bravo in queste condizioni, ha messo in allarme i piloti a causa della proliferazione di pozzanghere sulla pista, soprattutto quando non ci sono moto in azione.

Tuttavia, i piloti hanno organizzato una riunione che si terrà a breve, durante la quale dovranno decidere se dare il via alla Sprint, prevista per le tre del pomeriggio ora locale (le 16 ora italiana). Alla riunione dovrebbe essere presente anche Loris Capirossi, che fa da tramite tra loro e la Dorna, promotrice del campionato.

"Onestamente, con queste condizioni, la Sprint sarà molto difficile. Credo che i piloti debbano parlare e fare un po' di resistenza. Se vai da solo puoi salvarla, ma con 20 moto, no", ha detto Alex Márquez subito dopo la Q2.

"Speriamo che smetta di piovere e che si possa correre, ma se così non fosse, domani domenica abbiamo la gara e non sarebbe nemmeno un disastro. Abbiamo superato le qualifiche abbastanza bene", ha aggiunto lo spagnolo. "Se vogliamo avere un incontro con la Dorna o meno, sono i piloti a dover decidere, perché siamo noi a salire sulla moto", ha aggiunto il pilota di Gresini.

"Quando le moto sono in pista, l'asfalto è pulito e più o meno praticabile. Ma nella pausa tra la Q1 e la Q2 c'erano delle pozzanghere e l'asfalto accumulava acqua", ha detto Jack Miller.

In questo senso, va notato che i precedenti invitano alla cautela in questo scenario, soprattutto con il ricordo del 2018, quando la gara dovette essere sospesa a seguito di una tempesta simile a quella che sta colpendo la zona questo sabato.