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MotoGP Valencia

MotoGP | Ritiro Márquez, le reazioni del paddock: stupore e dispiacere, ma qualcuno aveva già capito tutto

Il venerdì di Valencia va in archivio coi risultati della pista in secondo piano dopo l'annuncio del ritiro da parte di Marc: ecco come il paddock ha preso questa notizia, con rammarichi di non poter più lottare, ma anche sottolineando che il livello rimane altissimo.

Francesco Corghi Matteo Nugnes

Pubblicato: 27 nov 2026, 19:28

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: MotoGP

Ore 10;40 di venerdì 27 novembre 2026: Marc Márquez, fresco Campione del Mondo, è seduto nei box in attesa di cominciare le Prove Libere 1 del GP di Valencia, ma anziché indossare il casco e i guanti, si volta verso la telecamera e prende una serie di cartelli scritti a mano, dove le varie frasi compongono il messaggio a sorpresa: "Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP".

Il ritiro del 10 volte iridato del motomondiale arriva quasi come un fulmine a ciel sereno, poiché di indicazioni in tal senso non ne erano arrivate, specialmente negli ultimi tempi. Eppure quel 'quasi' fa la differenza, perché in realtà a qualcuno il sospetto che lo spagnolo potesse appendere il casco al chiodo era balenato in testa.

Tuttavia, la stragrande maggioranza del paddock è rimasta attonita davanti allo schermo, in quei secondi che separavano le moto dal semaforo verde della pit-lane, col dominatore della Classe Regina a sfogliare serenamente i suddetti cartelli comunicando la propria decisione. Bastava vedere i punti interrogativi negli occhi del rivale Jorge Martín e alcune facce sbigottite dentro i vari box per capire che no, non era una messa in scena per fare audience.

I motori si sono poi accesi per la sessione del mattino, Marc successivamente ha tenuto la conferenza stampa dove ha spiegato le proprie ragioni riguardo la scelta storica per la propria vita agonistica e, dopo la conclusione delle attività in pista, più che ai cronometri, si è pensato soprattutto a commentare la notizia bomba.

Marc Marquez

"Marc è senza dubbio uno dei piloti più importanti nella storia del nostro sport. I suoi successi parlano da soli: 8 titoli Mondiali, innumerevoli vittorie indimenticabili e uno stile di guida che ha affascinato gli appassionati di tutto il mondo. Al di là dei successi, ciò che lo ha sempre contraddistinto è la sua passione per la MotoGP, la sua determinazione e la sua capacità di ispirare le persone sia in pista che fuori", ha subito detto tramite i canali ufficiali del campionato Carlos Ezpeleta, vice-AD di MotoGP Group.

"Il ritorno dopo l’infortunio e le sfide che ha superato nel corso della carriera ne testimoniano il carattere tanto quanto il talento. A nome della MotoGP, vorrei ringraziare Marc per tutto ciò che ha apportato al nostro sport nel corso di così tanti anni. Ha contribuito a definire un’era, ha avvicinato milioni di appassionati alla MotoGP e lascia dietro di sé un’eredità che farà per sempre parte della storia del nostro campionato".

Marc Marquez, Gresini Racing

Foto di: Gresini Racing

Michele Masini, Team Manager di Gresini Racing, è colui che - a tutti gli effetti - ha contribuito a rilanciare la carriera di Marc nel team romagnolo: "Siamo rimasti tutti sorpresi ed è difficile trovare le parole giuste perché ci sono troppe emozioni al riguardo. È stata una sorpresa per me, per tutta la nostra squadra, per tutto il team Gresini. Ma la cosa più importante che devo dire per prima è che sono davvero molto orgoglioso che abbia raggiunto un traguardo davvero speciale. Non solo in termini di risultati, ma credo anche per la sua rimonta, per la sua vita".

"Penso sia stato un vero esempio per tutti gli atleti di questo sport in tutto il mondo. Ne sono davvero orgoglioso, sono davvero felice per lui. Non potrei esserne più orgoglioso di averlo avuto con noi. Penso che abbia scritto la storia e che l’abbia fatto anche entrando a far parte della nostra squadra nel 2024. All’epoca, nel 2023, era una cosa inaspettata, e così ha lasciato un’impronta importante nella nostra nuova storia di Gresini Racing. In questo momento sono davvero commosso".

Massimo Rivola, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Da capo dei suoi grandi rivali, Massimo Rivola (AD di Aprilia Racing), sottolinea invece che aveva nasato qualcosa negli ultimi tempi: "È una notizia importante e vorrei dire subito che è stato un onore per noi competere con lui. Personalmente, per me non si è trattato di una novità così grande perché avevo colto alcuni segnali e messaggi nascosti che trasmetteva mentre mostrava le sue prestazioni fisiche. Quindi non sono davvero sorpreso, ma resta comunque una notizia incredibile".

"Mi dispiace anche perché ci sarebbe piaciuto molto avere un’altra occasione per provare a batterlo il prossimo anno. Ci siamo riusciti solo un paio di volte in singole gare, ma di sicuro è una grande perdita per la MotoGP. Sono certo che nel paddock ci siano personalità di spicco; sono sicuro che Acosta farà del suo meglio per assumere la guida di tutto questo nella nuova squadra. Senz'altro, quando qualcuno si ritira senti che ti mancherà qualcosa, sia come persona che nella competizione".

"I piloti migliori sono quelli che ti spingono di più, come rivale, a rischiare e a metterti alla loro pari per cercare di batterli. Ringrazio Marc per tutto quello che ha fatto fin qui, ora troveremo un’altra sfida da affrontare perché comunque tutto il team Aprilia è assolutamente competitivo".

"Questo tipo di rivali e piloti ti spinge a cercare di migliorare sempre e quest’anno ci siamo riusciti solo poche volte. Penso che Marc abbia dimostrato a tutti il suo talento e forza mentale, la quale quest'anno è contata molto più della velocità pura. È stato molto onesto quando ha detto che il più veloce in media era Bezzecchi e il più combattente Martin. Quindi sono contento e grato a lui per aver sentito dalla sua voce che i nostri due piloti hanno fatto così bene. E questo vale anche per tutta la squadra".

Aki Ajo, Red Bull KTM Factory Racing Teammanager

Foto di: Alexander Trienitz

A fine conferenza stampa, ad abbracciare Márquez è giunto anche Aki Ajo, Team Manager di KTM, che ha lavorato con il catalano nei primissimi anni di carriera: "Ho ricordi fantastici con Marc; è già passato molto tempo, ma si capiva fin da subito che fosse davvero speciale, in senso positivo, soprattutto per la sua intelligenza e per la grande maturità che dimostrava già a 16-17 anni".

"Ma non credo che nessuno avrebbe mai potuto prevedere il tipo di carriera che ha avuto. Ha continuato a dimostrare sempre di più il suo valore, a sorprendere sempre di più con decisioni intelligenti e anche oggi ha dato un altro esempio di scelta davvero intelligente, secondo me. Penso che molti atleti, dopo aver concluso la carriera, facciano scelte differenti rispetto a quella di smettere, oppure cerchino di individuare il momento giusto".

"Se si ha il coraggio di smettere quando si è al massimo della forma, credo che si debba definirla una scelta piuttosto intelligente. Marc è un ragazzo in gamba, quindi sicuramente ha già pianificato la sua vita e sta davvero cercando di godersela in un modo un po’ diverso".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Luca Marini, VR46 Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motorsport.com ha poi raccolto le varie impressioni dei piloti e uno dei primi a parlare ai nostri microfoni è stato Luca Marini, il quale ha fornito un'ottima chiave di lettura della situazione: "Sicuramente è stata una grande sorpresa per tutti. Ovviamente se questa scelta lo rende felice, dobbiamo rispettarla, anche alla luce di quello che ha fatto in questa stagione. Ovviamente è una decisione che può impattare in diversi modi nel mondo della MotoGP; vediamo come reagirà e cambierà, dato che perde non solo uno sportivo, ma anche un grande uomo e personaggio".

"Per noi piloti è un peccato perché ci toglie la possibilità di poter dimostrare e provare di batterlo con il cambio regolamentare. L'opinione pubblica valuta di minor valore i Mondiali di Pecco e Mir poiché Marc non era in pista o in grado di combattere, forse nei prossimi anni la situazione si ripeterà. Ma se ne vinci 3-4 di fila, sarà sufficiente per dimostrare che qui ognuno dà il massimo al 100% per raggiungere i propri obiettivi e sogni".

"Anche se sei il migliore del mondo, le sensazioni vissute sono differenti e al pilota non basta mai. Personalmente, io sono il migliore delle Honda, ma non essere mai inquadrato perché a centro gruppo ti fa percepire agli occhi degli altri come uno di basso livello, anche se non è così. Nei prossimi anni potremo dare il massimo sempre, ma probabilmente non basterà perché la gente farà notare che manca il più forte di tutti in griglia".

"Francamente, il ritiro di Marc non la vedo come cosa positiva, mi sarebbe piaciuto che avesse proseguito per altri 2-3 anni. Soprattutto ora che cambiano le gomme, non sai mai come possono reagire i piloti, se si adattano al tuo stile di guida o meno. Era una bella scommessa, ci saranno altri piloti da provare a battere, come Bez, Martin, Acosta e via dicendo, i quali credo abbiano dimostrato di essere al livello di Marc".

"Ancora non ci credo e nel paddock non era filtrato nulla e io sono uno dei meno informati, di solito. Ma chissà che martedì non salga lo stesso sulla nuova moto per provarla! Alla fine non si può mai sapere come le persone vivano le proprie sensazioni e pensieri, quest'anno evidentemente si è dovuto impegnare più del dovuto e ha avuto la consapevolezza che se nel 2026 ha dovuto dare il 100% per vincere, nel 2027 sarebbe servito il 120%. Ad un certo punto, ci sta di non essere più disposti a rischiare la pelle andando oltre le proprie possibilità".

Franco Morbidelli ha aggiunto: "Una sorpresa, certamente. Durante la sua carriera ha passato davvero tantissimi infortuni e vicissitudini, probabilmente sta pagando il conto. Per questo, ha tutto il mio massimo rispetto per i suoi trascorsi e quello che è riuscito a fare quest'anno, qualcosa di straordinario".

Anche il suo rivale diretto degli ultimi due anni, Marco Bezzecchi, aveva cercato di non ascoltare le dicerie di radio-paddock: "Sono rimasto sorpreso, anche se in realtà qualche voce l'avevo sentita durante l'anno, ma il paddock è pieno di queste voci e non avevo dato peso. Su queste decisioni ci sono tante cose che si possono provare a capire, ma chi le sa meglio di tutti è Marc, che le ha spiegate in conferenza. Da un lato dispiace, perché perdiamo un pilota fortissimo, ma anche un rivale dal quale imparare. Avrei voluto lottare e sfidarlo per un altro anno, in modo da crescere".

"Dall'altro lato è anche bello non aver null'altro da dimostrare, nonostante sia così giovane. Ha guadagnato abbastanza per godersi la vita come merita, vedremo cosa gli riserva il futuro. Livello più basso? Non credo sia così, alla fine un Mondiale è un Mondiale. Chiaramente Marc è un rivale difficile, ma l'ha scelto lui di ritirarsi e noi non ci possiamo fare nulla. Ora è il più forte e lascia da vincente, sta a noi lavorare per cercare di andare forte, ma credo che il livello sia altissimo".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta approderà in Ducati ufficiale e tutti erano curiosi di vedere come se la sarebbe cavata in confronto ad un grandissimo come Marc, ma questo non accadrà: "Marc, in questo momento della sua carriera, è al vertice di questo sport di livello mondiale. Si può paragonare a leggende come Michael Jordan, Rafael Nadal e molti altri. Si trova in una posizione privilegiata in cui può dire e fare ciò che vuole. Capisco perfettamente la decisione che ha preso, ha già sofferto abbastanza, 10 titoli non sono uno scherzo. Capisco che voglia godersi una bella pensione e riposarsi un po’, quindi ci sta".

Anche Enea Bastianini è rimasto con l'amaro in bocca di non poter incrociare più le armi con un punto di riferimento: "È una di quelle grandi sfide che non ci sarà più. Sono cresciuto con Valentino, che però ha smesso, dunque il sogno del rivale da battere è sempre stato Marc in questi ultimi anni. Purtroppo svanisce, ma credo abbia fatto bene perché l'ho visto stanco e provato, soprattutto dopo la Malesia. Alla fine, non aveva più nulla da dimostrare".

"Probabilmente ci ha pensato a lungo e a metà stagione, quando era molto indietro in classifica, forse avrebbe anche voluto proseguire, non vedendo a portata di mano il 10° titolo. Una volta vinto il Mondiale, ha trovato il momento giusto per dire basta. Dispiace vedere un numero 1 che se ne va, credo comunque che il livello della MotoGP rimanga altissimo, ma non so chi potrà essere il nuovo volto. Tra i più giovani vedo sicuramente Acosta velocissimo".

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Da Campione a Campione, Fabio Quartararo ripercorre le annate dove era lui davanti a Marc, in una situazione ben diversa dalla attuale: "Avevo sentito qualche voce dopo il titolo e quindi sono rimasto meno sorpreso. Chiaramente, ognuno si può fare le proprie idee, ma non sai mai la verità e quindi sono rimasto un po' stupito, come tutti. Ma su Marc posso solo dire cose positive, ho un ottimo rapporto con lui come pilota. È stato il più veloce sotto la pioggia, in condizioni miste, sull’asciutto e con il vento. È uno davvero molto intelligente e penso che tutti noi dovremmo essere felici di avere in griglia il più veloce, come è lui".

"Certamente, sono un po’ deluso per come è andata negli ultimi anni, purtroppo, non sono stato abbastanza veloce per lottare con lui, questo è il mio rimpianto. Mi sono goduto molto la mia prima stagione col team Petronas, dove ho duellato alcune volte con lui in gara e qualifica. Ricordo il duello in Malesia nel 2019 o anche la Thailandia, dove avevamo 15 secondi di vantaggio su Dovizioso. Dovevo solo arrivare davanti a lui, ma non gli importava e voleva solo vincere. Questo mi ha ispirato moltissimo perché lui dà sempre il massimo. Un grande insegnamento che ho imparato da lui".

"Nel 2019-2020 abbiamo visto quanto fosse realmente veloce, una prima parte di stagione pazzesca. Non posso fare previsioni, ma se non si fosse fatto male, sarebbe stato da vertice. Su quello che ha fatto dai 13 ai 19 anni, penso non ci sia nulla da aggiungere. Ma dai 20 ad oggi, è incredibile quanto sia diventato forte mentalmente, davvero fantastico".

Jorge Martin, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Infine ecco Jorge Martín, il cuo volto con gli occhi fuori dalle orbite inquadrato durante il momento dell'annuncio l'ha detta lunga sulla situazione di quel momento: "Quando l'ho visto non riuscivo a crederci, ma dovevo concentrarmi sulle Prove Libere. Non so come sarà trovarmi in pista senza Marc, perché ogni volta che ci sono stato, lui c’era. Provo solo ammirazione per la sua carriera. Marc è stato un grande rivale. Ho sempre cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscito. Ha segnato un’era per tutti noi piloti di oggi. Per uno sportivo, ritirarsi da vincitore è la cosa più difficile. Lui l’ha fatto nel modo migliore e per questo sarà sempre ricordato”.

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