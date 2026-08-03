MotoGP | Riparte un Mondiale combattutissimo: ecco chi vincerà alla fine secondo i piloti

La lotta per il titolo MotoGP quest'anno è più serrata che mai, almeno se ci basiamo sulla classifica dopo 11 weekend di gara. Nel calendario 2026, la classifica dopo 11 prove segna esattamente il giro di boa della stagione e i primi cinque del mondiale piloti sono attualmente separati da appena 24 punti. Mai prima d'ora, nell'era MotoGP iniziata nel 2002, la classifica era stata così ravvicinata a questo punto.

Nel 2020 la competizione fu quasi tanto serrata quanto nella stagione attuale. In quel momento, i primi cinque della classifica mondiale erano separati da 28 punti in una fase comparabile. Anche nel 2017 fu molto equilibrata, con un divario di 35 punti. In tutte le altre stagioni dal 2002, il quinto classificato si trovava, dopo 11 weekend di gara, a più di 50 punti dal leader del mondiale.

Il maggior divario di punti tra i primi cinque in questo senso nell'era MotoGP si è verificato, per l'appunto, l'anno scorso, con addirittura 205 punti di differenza. Ciò fu dovuto soprattutto alla striscia di vittorie che Marc Marquez ottenne nella prima metà della stagione, sia nei Gran Premi (7 vittorie in 11 gare) sia nelle Sprint (10 vittorie su 11 possibili).

Appena un anno dopo il dominio assoluto di Marquez, la situazione è ora completamente diversa e i primi cinque sono separati da appena 24 punti. I quattro piloti che attualmente inseguono da vicino il leader della classifica, Jorge Martín (Aprilia), sono Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), lo stesso Marc Marquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) e Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

Nessuno vuole guidare la classifica del Mondiale?

Considerando che, nella prima metà della stagione, la classifica mondiale è stata guidata prima da Pedro Acosta (KTM), poi da Bezzecchi, quindi da Martin, di nuovo da Bezzecchi, e ora di nuovo da Martin, verrebbe da chiedersi, in modo un po' provocatorio (e ovviamente per scherzo), se nella lotta per il titolo MotoGP di quest'anno nessuno voglia essere l'uomo da inseguire.

"Beh, senza dubbio sarà una seconda metà di stagione interessante", afferma il leader della classifica, Jorge Martin. "La sfida è fantastica, perché è tutto molto aperto. Forse guido la classifica più grazie agli errori degli altri che ai miei risultati. Ma, in ogni caso, la comando".

El actual líder y el primer líder del Mundial de 2026: Jorge Martín y Pedro Acosta Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pedro Acosta ha guidato la classifica generale 2026 solo per un breve istante, precisamente subito dopo la sua vittoria nella Sprint del primo appuntamento della stagione a Buriram (Thailandia). E dice senza mezzi termini: "Sembra che nessuno voglia guidare la classifica mondiale. Ma credo che, al momento, Marc sia quello da battere".

Con ciò, Acosta si riferisce naturalmente a Marc Marquez e al suo ritorno dopo il recente stop (operazione alla spalla e al piede). Dal weekend del Mugello, a fine maggio, il campione in carica è tornato a guidare la sua Ducati ufficiale, e nei cinque weekend di gara trascorsi da allora ha vinto tre Gran Premi e due Sprint.

Marco Bezzecchi, dal canto suo, che si era aggiudicato i primi tre Gran Premi dell'anno, si trova ora, a metà stagione, solo al quarto posto della classifica generale, dopo aver collezionato quattro zeri nelle ultime quattro domeniche (due ritiri, una sospensione e un'assenza per infortunio).

Se guardiamo solo a queste ultime quattro gare —Balaton Park, Brno, Assen e Sachsenring—, Marquez ha recuperato nientemeno che 108 punti su Bezzecchi. E domenica al Sachsenring, Marquez ha effettivamente superato Bezzecchi nella classifica mondiale 2026.

Pedro Acosta vede una tendenza al rialzo rispetto al 2025, ma...

Pedro Acosta, il primo leader del Mondiale di questa stagione, occupa "solo" il settimo posto in classifica a metà stagione. Attende ancora la sua prima vittoria in un Gran Premio. Nonostante ciò, l'attuale pilota ufficiale KTM si dà personalmente un buon voto.

"Quest'anno è il primo in cui mi darei un buon voto per il mio rendimento; direi un 7. Ma se si considera il quadro generale, probabilmente sarebbe più un 4", afferma Acosta.

Ciò che Acosta intende per "quadro generale" è il numero insolitamente elevato di guasti tecnici che gli sono costati moltissimi punti nella prima metà della stagione.

"Per questo", continua Acosta, "in generale darei un 5 o un 6, diciamo un 5. Rispetto all'anno scorso, questa volta non ho commesso molti errori nella prima metà della stagione. Durante la pausa estiva, ora dobbiamo concentrarci sul comprendere i problemi tecnici e capire cosa dobbiamo fare per risolverli".

A Francesco Bagnaia ricorda il 2020

Un altro pilota che, a metà della stagione MotoGP 2026, non figura tra i primi cinque della classifica mondiale è il due volte campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia. Sebbene nella prima metà della stagione abbia ottenuto quattro podi in 11 Gran Premi ed altri quattro in 11 Sprint (tra cui una vittoria), tuttavia, con 65 punti di distacco dal leader della classifica, Jorge Martin, occupa solo l'ottavo posto, appena dietro Acosta.

Qual è la valutazione di Bagnaia sulla lotta per il titolo mondiale di quest'anno? "Credo sia sbagliato dire che nessuno voglia vincere questo titolo. Tutti vogliono vincerlo, perché tutti danno il massimo", chiarisce il pilota ufficiale Ducati.

Bagnaia continua: "Quest'anno è il primo in cui Ducati non è così dominante come negli anni precedenti. Ci sono più moto competitive. Assomiglia di più a com'era nel 2020. Questo rende la competizione più serrata".

"In una gara puoi recuperare 20 punti, in un'altra solo un punto, e in un'altra ancora puoi perdere 20 punti. Quest'anno dipende in larga misura da quanto ti senti bene sulla tua moto", afferma Bagnaia.

Ai Ogura è il favorito nascosto per il titolo?

Sebbene Marco Bezzecchi, che ha guidato la classifica mondiale per gran parte della prima metà della stagione, attualmente occupi solo il quarto posto, "secondo me, 'Bez' resta il più veloce in Aprilia", afferma Bagnaia sul suo futuro compagno di squadra.

Mentre Pedro Acosta passerà da KTM a Ducati per la stagione MotoGP 2027, dove sostituirà Bagnaia, quest'ultimo passerà all'Aprilia e sostituirà l'attuale leader della classifica, Jorge Martín.

E che dire di Ai Ogura? Il giapponese, che corre con il team satellite Aprilia, Trackhouse, è salito al secondo posto della classifica, alle spalle di Martin, grazie a risultati costantemente buoni nella prima metà della stagione 2026, tra cui spicca la sua prima vittoria in MotoGP, ottenuta ad Assen. Prima dell'inizio della seconda metà della stagione, solo 14 punti separano Martin da Ogura.

Jorge Martín afronta la segunda mitad de la temporada con 14 puntos más que Ai Ogura Foto: Loic Venance / AFP vía Getty Images

"Ogura sta facendo un lavoro fantastico. È sempre competitivo", elogia Bagnaia, e analizza: "Se in futuro sarà anche in grado di essere competitivo già dai primi giri delle gare, allora lotterà per la vittoria ogni domenica".

Crutchlow crede in Marquez, Martin ha fiducia nelle sue possibilità di vincere il Mondiale contro Marquez

A proposito: Cal Crutchlow, che è tornato in MotoGP per sostituire l'infortunato Johann Zarco, ha un chiaro favorito quando si tratta di rispondere a chi sarà il campione del mondo nel 2026. Crede che Marc Marquez, nonostante abbia saltato due Gran Premi (Francia e Catalogna), riuscirà a difendere con successo il titolo.

"I pacchetti tecnici sono molto equilibrati nella parte alta della griglia. Questo significa che tutto dipenderà da chi sarà il miglior pilota. E credo che sappiamo tutti chi è il miglior pilota. Per questo continuo a credere che sarà lui a conquistare il titolo mondiale", afferma Crutchlow.

E cosa pensa il leader della classifica, Jorge Martin, della prospettiva di lottare per il titolo 2026 contro il sette volte campione del mondo ed attuale campione in carica MotoGP? "Battere il miglior pilota di tutti i tempi è, ovviamente, una grande sfida. Darò il massimo e cercherò di migliorare giorno dopo giorno. Se riuscissi a lottare contro di lui fino alla fine della stagione, sarebbe incredibile", ha affermato Martin su Marquez.

Il campione del mondo MotoGP 2024 non si vede affatto come un completo outsider nella lotta per il titolo 2026. "Vedremo. Per ora, Marc corre ad un livello superiore al nostro. Ma sono convinto che, se darò il 100 % di me stesso, sarò in grado di tenere testa a Marc. Al momento ci manca ancora molto per riuscirci, ma ci credo fermamente", afferma Martin.