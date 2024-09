MotoGP | Rins: "Yamaha ha provato 7 configurazioni di motore diverse"

Gli ingegneri della Yamaha stanno lavorando a una nuova configurazione del motore a quattro cilindri a V, diversa dal quattro in linea che la Casa di Iwata ha utilizzato nel corso della sua storia della MotoGP, come riportato da Motorsport.com.

Il progetto del V4 è in fase avanzata, ma per ora il motore non è ancora arrivato in pista: è un'idea su cui si sta lavorando ma non c'è una data in cui verrà montato sulle moto.

Per il momento, nel test di lunedì scorso, Alex Rins ha potuto provare una nuova configurazione, presumibilmente per la prossima stagione.

"Abbiamo provato molte cose, tra cui un motore che è la base di quello che utilizzeremo il prossimo anno", ha spiegato Rins lunedì.

"La verità è che non è molto diverso dal motore che abbiamo ora, ma vogliono andare per gradi ed è solo un inizio. E' stato abbastanza positivo, la moto sembra girare un po' di più, che è in realtà quello che stavamo cercando. Al momento non stiamo cercando una maggiore velocità massima, ma vogliamo che giri di più", ha spiegato Rins.

"Abbiamo anche provato alcuni miglioramenti al telaio per cercare di ottenere una maggiore aderenza e una migliore trazione e, sorprendentemente, mi sono sentito molto a mio agio. Ho migliorato il mio passo di 0"5-0"7, quindi sono contento", ha aggiunto.

Gestione della rotazione dei motori

"Poco altro, abbiamo usato il motore che avevamo usato fino al Motorland, che abbiamo dovuto togliere qui a Misano per gestire un po', visto che avevamo due motori rotti. Ma la verità è che sono abbastanza soddisfatto di come è andato il test".

Essendo la Yamaha un marchio che gode del regime totale di concessioni, ogni pilota ha a disposizione nove motori per completare i 20 Gran Premi della stagione. Quartararo ne ha puntonati sette e ha ancora due motori nuovi di zecca per affrontare i restanti sette Gran Premi, oltre ad avere i sette usati finora a pieno regime.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing, habla con su ingeniero de pista Patrick Primmer, al que sustituirá David Muñoz el próximo curso Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, invece, ha utilizzato otto motori. Il primo si è rotto in Qatar ed è stato tolto dalla circolazione in Portogallo, nella seconda gara; il sesto motore si è rotto in Austria ed è stato tolto dalla rotazione ad Aragón. Ora gli rimane un solo motore da montare e sei in funzione, di cui solo uno funziona come piace a lui (quello che, spiega, usavano fino a Motorland). L'altro che gli piaceva è quello che si è rotto a Spielberg.

"Possiamo sviluppare il motore, ma abbiamo un limite di unità (9). Uno l'ho rotto con soli 100 chilometri in Qatar, nella prima gara. L'altro l'ho rotto abbastanza fresco in Austria", ha spiegato Alex, che non si lamenta affatto del materiale che ha a disposizione: "Non è che manchino altre unità, perché avremo provato circa sette diverse configurazioni di motore", ha rivelato.

100% favorevole all'arrivo delle radio

Tra le novità generali presentate nei test di Misano, sono stati testati un nuovo pneumatico anteriore Michelin ed un sistema di comunicazione radio con i piloti. Il catalano ha potuto guidare con la nuova mescola.

"Porta più agilità, molta di più. Il problema è che per andare all'interno della curva sembra che ci sia più gomma che tocca il terreno e non mi piace molto. Non sembra che la moto giri come dovrebbe. Al momento non ho idea di quando verrà implementato, non sono io a decidere".

Infine, Rins ha espresso la sua opinione sul sistema radio che il suo compagno di squadra Quartararo ha testato lunedì.

"Credo che possa essere molto positivo, non l'ho provato ma potrebbe essere molto buono. Sono favorevole al cento per cento", ha detto lo spagnolo.