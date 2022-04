MotoGP | Rins: “Suzuki, motore OK. Si lavori sull'aerodinamica”

Carica lettore audio

Ad Austin, Alex Rins ha conquistato il suo secondo podio dell’anno, migliorando il terzo posto della settimana scorsa in Argentina per concludere in seconda posizione nel Gran Premio delle Americhe. Il pilota Suzuki si sta dimostrando molto solido in questo avvio di stagione, a differenza dell’anno scorso. Questo lo porta ad essere uno dei favoriti per il mondiale, visto che ora è secondo nella classifica generale a soli cinque punti dal leader Enea Bastianini.

“Sinceramente non mi aspettavo di salire sul podio, di solito nei primi giri recupero molte posizioni, ma stavolta non è stato così. Ho provato a frenare tardi in tutte le curve per sorpassare, ma con Enea non ci sono riuscito. Bastianini è stato molto furbo e ha resistito molto bene ogni volta che lo attaccavo, ha conservato benissimo le gomme e alla fine ha cambiato il ritmo per poter scappare”, ha detto lo spagnolo, che era riuscito due volte a superare il portacolori Gresini, che però è tornato davanti in accelerazione.

Rins, che partiva dalla settima casella, è però riuscito a sopravanzare Jack Miller all’ultimo giro e dopo vari tentativi: “Non è mai facile superare Miller, frena molto forte. Ma nelle ultime due curve sono riuscito a frenare bene e a prendermi la seconda posizione. È il podio numero 500 per la Suzuki e sono molto soddisfatto”.

I due podi nelle quattro prime gare confermano il passo in avanti di Suzuki rispetto allo scorso anno: “Penso che andiamo meglio rispetto all’anno scorso, abbiamo migliorato il motore, non perdiamo tanto sul rettilineo, ma abbiamo bisogno di lavorare sull’aerodinamica, perché nell’ultima curva, alla 11 e alla 12 perdiamo un po’ in questo senso. Sicuramente Suzuki lavorerà su questo aspetto. Stiamo ottenendo risultati molto buoni quest’anno”, ha riconosciuto.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Nonostante le Ducati sulla carta siano molto più potenti, le Suzuki sono state in grado di difendersi e superare piloti come Johann Zarco, Pecco Bagnaia e Jorge Martin: “Credo di aver avuto un vantaggio nel primo settore, dalle curva 3 alla curva 6, lì riuscivo a recuperare posizioni e credo che sia grazie al telaio della Suzuki. Anche se non accelera bene, ha la capacità di frenata nella curva 11, che è la cosa che mi ha sorpreso di più su questa moto”.

Dopo una stagione 2021 caratterizzata da molte cadute, Rins si trova nel suo momento migliore dopo molto tempo: “Senza dubbio sto mostrando la mia versione migliore, stiamo lavorando sodo col team. Mi sono allenato molto in palestra quest’inverno e anche mentalmente. La costanza è frutto di questo lavoro. Ma restano ancora molte gare, siamo solo alla quarta dell’anno. Quelle dell’Argentina e di Austin sono state due buone gare e dobbiamo continuare su questa linea”.

Sulle maggiori differenze o miglioramenti rispetto alla moto dello scorso anno, Rins ha voluto sottolineare il suo lavoro: “Fino ad ora, il punto forte di Suzuki era la gestione della gomma posteriore, ora con la nuova carcassa questo vantaggio è minore. Adesso lavoriamo più nella mia gestione e nella messa a punto”.