MotoGP | Rins spiega lo scontro tra Bagnaia ed Aleix nel Warm-Up in Australia

Quando l'anno scorso sono state introdotte le Sprint del sabato, un'altra novità è stata quella di ridurre la durata del Warm-Up della domenica mattina nella MotoGP e di abolirlo del tutto nelle classi Moto3 e Moto2 per lasciare spazio ad una sorta di parata con tutti i piloti su un camion scoperto, la cosiddetta "Rider Fan Parade".

Questo evento è, logicamente, per il divertimento dei tifosi sulle tribune, che interagiscono con i piloti, che parlano con loro, salutandoli e persino lanciando magliette ed altri regali.

La "Rider Fan Parade" di domenica in Australia, tuttavia, è stata utilizzata da Pecco Bagnaia per rimproverare Aleix Espargaró per alcune manovre del Warm-Up. Una conversazione abbastanza tesa che dimostra che c'è un po' di tensione nella difesa del titolo del due volte campione del mondo.

Alex Rins è stato testimone in prima persona di ciò che è accaduto tra i due in pista e lo ha raccontato a Motorsport.com oggi in Thailandia.

"È successo che sono sceso in pista nel warm up proprio dietro ad Aleix e al primo o al secondo giro Pecco ci ha passato andando due secondi più velocemente di noi, andava già molto forte al secondo giro", ha spiegato Rins.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Si sono agganciati perché alla curva 4, quella stretta a destra, Pecco ha cercato di passarlo all'esterno, Aleix ha fatto un errore ed è andato in quella direzione. Pecco ha pensato che l'avesse fatto apposta, ha alzato la mano per rimproverarlo e hanno battibeccato", ha proseguito.

"Questi sono momenti di grande tensione quando sei lì sulla moto", ha detto il pilota della Yamaha. "Onestamente, nella lotta per il titolo, non vedo Martin e Bagnaia tesi. Anzi, credo che ci sia un buon feeling tra loro, si salutano sempre la parco chiuso e si rispettano molto nelle lotte in pista. Non vedo molta tensione tra loro due", ha detto Rins.

Aleix Espargaro, uno dei protagonisti dell'incidente, è dello stesso parere e non crede che sia stato il risultato della tensione dell'italiano: "No, non credo. Abbiamo avuto un incidente nel Warm-Up, lui l'ha vista in un modo e io in un altro, e visto che abbiamo un ottimo rapporto è venuto a parlarne direttamente con me. Ognuno di noi aveva la propria opinione. Uno dei punti di forza di Pecco, se non il più forte, è che è abbastanza calmo, capace di mantenere i nervi saldi", ha detto il pilota dell'Aprilia.