MotoGP | Rins soffre molto nella sua prima gara con la Yamaha

La Yamaha non si aspettava un miracolo per iniziare la stagione 2024 della MotoGP. Lo ha sperimentato Fabio Quartararo, che ha lasciato il circuito di Lusail con soli cinque punti, conquistati domenica. Il nuovo arrivato nella casa di Iwata, Alex Rins, era consapevole che il compito sarebbe stato arduo, ma ha comunque vissuto un fine settimana ancora più difficile del suo compagno di squadra, e ancora più difficile di quanto avesse previsto.

Il pilota catalano non è riuscito a conquistare punti in nessuna delle prime due gare della stagione: 17° nella Sprint di sabato, mentre nella gara lunga di domenica è riuscito a migliorare di una posizione, passando al 16° posto, il che lo ha lasciato in bilico per l'ultimo punto, andato a Miguel Oliveira. Dopo l'azione in Qatar, Rins ha confermato di aver sofferto più domenica che sabato, quando ha avuto più di un problema.

"È stata un po' più dura di quanto mi aspettassi, perché non potevo correre al mio ritmo", ha confermato il pilota di Barcellona ai media, tra cui Motorsport.com, dopo la Sprint di sabato. "Sono partito abbastanza bene, poi ho passato alcuni avversari, ma appena sono rimasto solo, Raul Fernandez ed Oliveira si sono avvicinati un po'".

"Ho cercato di guidare al mio ritmo e all'ultimo giro ho commesso un piccolo errore e Joan Mir mi ha superato. Ho cercato di gestire il più possibile la gomma posteriore. Negli ultimi cinque giri ho sofferto molto", ha proseguito Rins. "Il degrado delle gomme è stato un limite negli ultimi quattro giri, ma prima non stavo guidando così male. Direi che non è stato un grosso problema, ma per la gara lunga, con il doppio dei giri, sarà sicuramente un problema".

I suoi peggiori timori si sono avverati. Dopo la gara principale, il numero 42 ha spiegato di aver "sofferto molto", al punto che nell'ultimo terzo della gara la sua M1 era fuori controllo a causa dell'usura degli pneumatici Michelin, più precisamente delle mescole medie.

"Onestamente, abbiamo sofferto molto in questa gara. Abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo, e io ero in una curva ascendente. Miglioravo giro dopo giro, mi sentivo meglio, fino a rientrare nei primi 11 o 12, dietro a Quartararo e Mir. Ma a sei giri dalla fine non riuscivo più a controllare la moto", ha proseguito Rins, raccontando come sia crollato con il passare dei giri.

"Il pneumatico anteriore si è distrutto sul lato destro e ho iniziato a perdere molti secondi perché non riuscivo ad avere un angolo di sterzata nelle curve a destra. Ma questa gara è stata positiva per il futuro e non vedo l'ora che arrivi la prossima", ha continuato, cercando di essere ottimista.

Infine, lo spagnolo ha parlato dei confronti che ha potuto fare con le moto rivali: "Ho fatto alcuni giri dietro all'Aprilia e dietro alla Honda. Ho potuto vedere dove sono più forti di noi, o i nostri punti deboli. Soprattutto nelle curve veloci, come la 5, la 7 e la 9. Lì percorro più metri di loro ed è molto difficile cambiare direzione. Quando è così, si chiede di più alla gomma", ha concluso Rins.