MotoGP | Rins si opererà per una piccola ernia alla gamba destra

Sabato scorso, a Phillip Island, il pilota spagnolo ha deciso di fare un passo indietro dopo che i fastidi che ha avvertito negli ultimi mesi non erano scomparsi. Nonostante il 12° posto di venerdì, come migliore dei piloti Honda, Rins ha scelto di recarsi a Melbourne, dove è stato sottoposto ad una TAC, prima di tornare in pista dopo la gara di sabato.

Poco dopo, il pilota del Team LCR ha annunciato che sarebbe volato a Madrid per consentire al team medico che supervisiona il suo recupero di valutare gli esami e prendere una decisione.

Martedì pomeriggio, Alex Rins ha pubblicato un messaggio sui social media nel quale affermava che si sarebbe sottoposto nuovamente ad un intervento chirurgico, senza però fornire ulteriori dettagli. Mercoledì mattina, il team monegasco ha dichiarato che l'intervento consisterà nella rimozione di "una piccola ernia nella tibia", che è la probabile causa del dolore.

"Sono contento dopo la visita di oggi con il mio staff medico. L'infortunio sta progredendo positivamente. Abbiamo identificato il fulcro del dolore e ci sottoporremo ad una piccola operazione per alleviarlo", ha scritto il numero 42, che a causa di questo nuovo ricovero salterà anche il Gran Premio di Thailandia di questo fine settimana a Buriram.

In attesa di ulteriori notizie su questa nuova operazione, la terza da quando il catalano si è rotto la gamba al Mugello a giugno, sembra improbabile che Rins sia in grado di tornare in sella nella prossima tappa del calendario, prevista per il fine settimana del 12 novembre in Malesia.

Dopo aver saltato sette gare consecutive, si è recato all'ultimo minuto in Giappone, dove è tornato in pista solo venerdì, poiché sabato ha optato per fermarsi a causa del dolore. Ha infine corso in Indonesia, dove è riuscito a classificarsi nono, in un risultato che lui stesso ha valutato quasi come un podio, nonostante non sia riuscito a dimenticare il fastidio, che alla fine lo porterà a sottoporsi a un'altra operazione.

A questo proposito vale la pena sottolineare che Rins, durante la convalescenza, ha firmato il contratto che lo legherà alla Yamaha nel 2024, come compagno di squadra di Fabio Quartararo nella struttura ufficiale del marchio dei diapason.