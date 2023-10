MotoGP | Rins si ferma ancora: GP d'Australia finito per il dolore

Sembrava che il peggio fosse passato per Alex Rins, tornato a Mandalika lo scorso fine settimana e nono nella gara della domenica. Tuttavia, a Phillip Island si sono ripresentati i problemi che lo stanno condizionando da quasi tutta la stagione e, in accordo con i medici, ha deciso di chiudere qui il suo Gran Premio d’Australia.

La gamba destra, infortunata ormai quattro mesi fa al Mugello, continua a far male e il pilota del team LCR si recherà a Melbourne per effettuare una radiografia e capire da cosa provenga il dolore. Esclusa, ad ogni modo, una conseguenza della caduta di ieri durante le libere, come confermato dallo stesso pilota: “La caduta è avvenuta a sinistra, a me fa male la destra”.

“È da Mandalika che sto sentendo un po’ di dolore alla gamba destra”, prosegue Rins. “Non sappiamo da dove può venire, stamattina il Dottor Charte ha fatto degli esami, anche ieri parlando con il mio medico di Madrid abbiamo convenuto che dobbiamo fare una radiografia per controllare la provenienza”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda

Sulla pista dove lo scorso anno ha conquistato uno splendido trionfo con la Suzuki, Alex Rins era pronto a gareggiare per continuare il suo processo di recupero. Tuttavia, dovrà attendere ancora un po’ prima di tornare in pista in piena forma. Così, mentre i piloti saranno pronti a disputare la gara lunga (anticipata al sabato per l’allerta meteo di domenica), il portacolori LCR dovrà sottoporsi a un nuovo esame medico.

“Ci sono due possibilità”, spiega Rins ai mircofoni di Sky Sport Italia. “Una che venga dalla tibia, che dà fastidio quando tiro. Questo sarebbe uno scenario abbastanza negativo. L’altra è che venga dal perone e sarebbe più soft. Andremo a Melbourne a svolgere questi esami, oggi alle 13. Se domani ci fosse stata la gara, con un eventuale risultato positivo della radiografia, magari l’avrei fatta. Ma sfortunatamente sarà oggi, quindi vedremo”, conclude lo spagnolo.

Fortunatamente, la radiografia svolta questo pomeriggio (mattina italiana) a Melbourne non ha rilevato particolari danni, pertanto Rins può tirare un sospiro di sollievo. Ora il pilota LCR torna in Europa, dove si sottoporrà a ulteriori esami per provare a tornare in pista a Buriram, in programma il prossimo weekend.

“Tutto è al suo posto, anche dopo lo sforzo di Mandalika e la caduta di Phillip Island. Ora rientro a Madrid e lunedì parlerò con i medici per capire qual è il piano. A Mandalika ho corso con l’anestesia e non si può correre sempre così. Vediamo se riuscirò ad essere a Buriram, altrimenti mi riposerò e rientrerò in Malesia”, afferma Rins.