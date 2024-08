MotoGP | Rins si arrende al dolore: non corre a Silverstone

Il calvario di Alex Rins sembra non avere fine: dopo un 2023 travagliato a causa dell’infortunio alla gamba che l’ha tenuto fuori dai giochi per tante gare, il 2024 sta continuando a metterlo alla prova. Il pilota spagnolo seguirà il Gran Premio di Gran Bretagna come spettatore a causa del forte dolore alla mano che è stata operata dopo la gara di Assen e che non gli dà tregua.

Proprio in Olanda, il portacolori Yamaha si è fratturato la mano destra ed è stato operato lo scorso 1° luglio, con un doppio intervento alla mano la mattina e alla gamba il pomeriggio. A causa problemi allo spagnolo sono proprio dei chiodi inseriti nella mano durante l’operazione, ma uno dei problemi è anche la mancata consolidazione dell’osso della gamba.

I medici avevano sconsigliato a Rins di rientrare a Silverstone, ma l’animo del pilota ha prevalso e ha deciso di provarci. Il pilota Yamaha è sceso in pista nel venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, ma una caduta nel finale della sessione pomeridiana ha solo peggiorato il dolore alla mano, che è diventato così insostenibile da fargli decidere di fermarsi. Verrà sostituito da Remy Gardner, già presente a Silverstone come wild card in quanto sostituto del tester Cal Crutchlow, anche lui infortunato. Tuttavia, l'australiano continuerà a essere in forza al test team Yamaha e si sposterà nel box di Rins per questioni logistiche, come spiega la squadra.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dopo aver valutato le mie condizioni di salute con i miei medici, siamo giunti alla conclusione che la cosa più responsabile per me è saltare la parte restante del GP di Gran Bretagna”, spiega Alex Rins. “Come potete immaginare, mi dispiace per la squadra e per me stesso. Ogni singolo giro che abbiamo fatto in questa stagione si è rivelato utile per lo sviluppo della moto e per colmare il divario con gli altri costruttori. Ma il dolore che sto provando e il rischio di un infortunio più grave, insieme al parere del medico, mi fanno prendere questa decisione. Spero di tornare in pista e di lavorare di nuovo molto presto. Grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Massimo Meregalli, Team Director Yamaha, dichiara: “Prima di tutto, vorrei esprimere il mio dispiacere per Álex. I piloti sono sempre delusi quando non possono correre, ma forse questo è ancora più frustrante per lui, perché il GP di Gran Bretagna è un appuntamento molto speciale. È importante per Monster Energy, che sponsorizza questa gara, e anche per Dorna, che sta organizzando le celebrazioni per il 75° anniversario della MotoGP. Inoltre, ad Álex piace molto Silverstone e ha ottenuto ottimi risultati qui, quindi è sicuramente una delusione. Tuttavia, la sua salute e il suo benessere devono avere la priorità. Abbiamo quindi deciso che non valeva la pena per lui continuare il weekend di gara del GP di Gran Bretagna e speriamo di riaverlo in Austria in condizioni migliori. A partire da domani, Remy sarà operativo dal box del Monster Energy Yamaha MotoGP. Tuttavia, Remy continuerà a correre per il Test Team Yamaha Factory Racing MotoGP per il resto del weekend del GP di Gran Bretagna”.