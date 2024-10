MotoGP | Rins: "Se avessi la gamba sinistra come la destra, i risultati sarebbero uguali"

Negli ultimi round, sia Alex Rins che Fabio Quartararo hanno alzato i toni delle loro dichiarazioni a causa della delusione per la mancanza di grip della M1 e per i molteplici problemi della moto, la più sensibile in griglia ai cambiamenti del livello di aderenza da un circuito all'altro.

A Motegi, lo spagnolo e il francese hanno lottato con la mancanza di trazione e di grip al posteriore della Yamaha. Quartararo ha chiuso al 12° posto, a oltre 32 secondi da Pecco Bagnaia, il vincitore, e dopo essere stato superato da Johann Zarco all'ultimo giro a causa di un consumo eccessivo del motore, che è rimasto a secco di carburante subito prima di tagliare il traguardo, esattamente come era successo a Misano due settimane prima.

Il caso di Rins è stato quasi più eclatante, perché è arrivato penultimo, ad oltre 40 secondi da Bagnaia e solo davanti a Remy Gardner, il collaudatore della Casa di Iwata, che ha partecipato in Giappone come wild card. Il catalano, normalmente un pilota loquace e con un grande senso dell'umorismo, non è stato affatto divertito dal suo soggiorno a Motegi. A parte il risultato in sé ed il distacco che lo separa dalla testa della classifica, potrebbe anche indurre qualcuno a pensare che il motivo della sua mancanza di grinta non sia solo una conseguenza del prototipo che sta guidando.

Rins zoppica in modo evidente a causa dell'infortunio alla caviglia sinistra subito l'anno scorso in occasione della caduta al Mugello, che lo ha portato a saltare più gare (12) di quante ne abbia disputate (8). Ad Assen, un altro incidente lo ha messo fuori gioco in Germania e a Silverstone. Nonostante la sua scarsa forma, sottolinea che la gamba è completamente fuori dall'equazione. "La gente inizia a fare ipotesi sbagliate. Se avessi la gamba sinistra come la destra, i miei risultati sarebbero identici. Sulla moto non mi influenza affatto", ha dichiarato Rins a Motorsport.com.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La Yamaha è nel bel mezzo di un processo di cambiamento per iniziare a scalare la vetta della classifica. Sotto la guida di Max Bartolini, il direttore tecnico arrivato quest'anno dalla Ducati, il marchio dei diapason sta lavorando su tutti i fronti per raggiungere il suo obiettivo, che sarà tutt'altro che immediato. Oltre a riconquistare il team satellite nel 2025, la Casa giapponese ha portato avanti il progetto del motore V4, che si spera possa essere testato in pista in qualche momento del prossimo campionato. Ma per allora, Rins e Quartararo saranno fuori di testa se non inizieranno a notare un miglioramento.

"È ovvio che non avremo il motore V4 per le ultime gare; se siamo fortunati, arriverà a metà del prossimo anno. È un progetto, ma prima abbiamo bisogno di qualcosa. Stiamo raggiungendo un momento critico. Non perché non stiamo lavorando, ma perché non stiamo facendo le cose per bene. In ogni gara la mia frequenza cardiaca non scende sotto i 190 battiti al minuto. E questo per arrivare ultimo, a 40 secondi dal primo", riflette il numero 42, a chi scrive queste righe. "È chiaro che non è questa la strada", aggiunge lo spagnolo.

A Misano, due Gran Premi fa, il settimo posto di Quartararo, che sarebbe stato il quinto se non fosse rimasto senza carburante all'ultima curva, è stato una boccata d'aria fresca per la Yamaha. Tuttavia, la rivitalizzazione della M1 è stata dovuta più alla combinazione di una serie di fattori ciclici che a un miglioramento delle prestazioni del prototipo.

In primo luogo, la quantità di chilometri percorsi sul circuito Marco Simoncelli, che in un mese ha combinato due test e due Gran Premi. In questo modo i tecnici hanno avuto il tempo sufficiente per trovare il grip posteriore che tanto manca in un weekend convenzionale. E poi perché, secondo Rins, si tratta di una pista in cui "El Diablo" è molto a suo agio. "Quello che è successo a Misano non è stata una vera radiografia. Per Fabio quella pista è come Austin per me. Quello che ha fatto deve essere fatto, ma diciamo che gli viene naturale", ha detto il pilota catalano, che ha ottenuto il nono posto ad Aragon come miglior risultato da quando veste i colori della Yamaha.