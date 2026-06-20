MotoGP | Rins sanzionato per pressione gomme bassa, scivola ultimo
Il pilota della Yamaha, già in seria difficoltà nella Sprint di sabato, si è visto comminare una sanzione di 8" per non aver avuto pneumatici conformi ai parametri imposti.
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La già difficile Sprint del Gran Premio di Repubblica Ceca si conclude con una penalità per Alex Rins, che nel post-gara di sabato non è stato trovato conforme riguardo la pressione gomme.
Lo spagnolo ha faticato per tutti i 10 giri della corsa del sabato nel trovare la giusta competitività in sella ad una Yamaha che continua a soffrire terribilmente nei confronti dei rivali.
Giunto appena 14° ad oltre 15" dalla Ducati del vincitore Pecco Bagnaia, allo spagnolo è arrivata l'ulteriore mazzata da parte del collegio dei commissari sportivi composto da Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko, che hanno riscontrato una pressione delle coperture Michelin inferiore al consentito.
Nello specifico, l'anteriore è risultata conforme solamente per 1 giro, contro un minimo di 3 tollerati, mentre la posteriore per 7 tornate.
Questo ha comportato una sanzione di 8" aggiunti al tempo totale, il che fa scivolare la M1 di Rins all'ultimo posto della classifica finale, comunque senza prendere alcun punto.
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