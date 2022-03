MotoGP | Rins: "Quest’anno non scommetterei soldi su nessun pilota”

Carica lettore audio

Dopo aver chiuso la pre-stagione in maniera positiva e aver brillato nel venerdì di libere del Gran Premio del Qatar, Alex Rins ha arretrato il classifica, tallone d’Achille di Suzuki, perdendo molte opzioni di lottare per la vittoria sotto i fari di Lusail. Il catalano è scattato dalla decima casella della griglia e ha tagliato il traguardo in settima posizione, a quasi nove secondi dal sorprendente vincitore, Enea Bastianini.

“Non direi che la vittoria di Enea mi abbia sorpreso, perché ha dimostrato già l’anno scorso di essere un pilota molto forte in gara e anche se le Ducati quest’anno non si trovano nel loro momento migliore, la Desmosedici continua a essere una moto di vertice”, ha affermato Rins in occasione di un evento con uno dei suoi sponsor che si è tenuto a Barcellona lunedì.

Il pilota Suzuki è stato con i suoi fan in un centro commerciale poche ore prima di viaggiare in Indonesia, dove questo fine settimana si disputa la seconda gara della stagione, che dopo la gara inaugurale in Qatar si prospetta più aperta e incerta che mai: “Quest’anno è impossibile fare un pronostico, c’è un grande equilibrio e nella Q2 eravamo dieci piloti in mezzo secondo. Se a questo aggiungi qualche sorpresa, come Binder, non vedo un favorito chiaro. Non scommetterei i miei soldi per nessun pilota quest’anno”.

Come tutti, Rins è rimasto sorpreso dal primo podio della stagione, con Bastianini, Binder e un Pol Espargaro che ha chiuso terzo dopo aver comandato per 17 giri. Prima di spiegare cosa proverà a fare per essere in lotta, ha spiegato: “Quest’anno vedremo molti colori sul podio. La chiave è essere in grado di qualificarsi bene il sabato e avere la mente fredda in gara, come domenica in Qatar. Non sono un pilota conservativo, ma quest’anno mi sono ripromesso di essere più costante e collezionare più punti in tutte le gare”.

Anche se ci si aspettava molto dal duo Suzuki dopo il grande passo in avanti in termini di velocità di punta della GSX-RR, alla fine Joan Mir ha agguantato una sesta posizione, proprio davanti a Rins: “La moto è migliorata molto e ci ha dato la capacità di sorpassare sul rettilineo, cosa che prima non avevamo. Peccato che in gara abbiamo avuto problemi con la gomma anteriore, aspetto di cui abbiamo già sofferto in passato. Non me lo aspettavo, ma confido molto nel mio team e lo risolveremo”.

Mentre Aleix Espargaro è riuscito ad arrivare quarto a Lusail con la Aprilia, Rins non ha nascosto una certa delusione per il risultato del suo amico Maverick Vinales. “Non direi deludente, però è un peccato vedere Maverick così indietro. È un pilota di grande talento e spero che riesca a trovare presto il feeling con la nuova Aprilia”, ha detto in riferimento al 12esimo posto di Vinales, che ha tagliato il traguardo a più di 23 secondi dal vincitore.

In vista del fine settimana in Indonesia, Rins ha ricordato che i test svolti sulla nuova pista di Mandalika sono andati abbastanza bene: “L’obiettivo è lo stesso di tutte le gare, vogliamo essere davanti e fare una buona Q2 per arrivare alla domenica in condizioni di poter vincere”.

Sui problemi che hanno vissuto i piloti sul tracciato dell’Isola di Lombok, Rins confida nel fatto che siano risolti: “Sono sicuro che avranno risolto i problemini che avevamo riscontrato nei test”. In concreto è stato riasfaltato il 60% della superficie del circuito.

Infine, Rins ha assicurato di essere molto contento del nuovo manager Suzuki, Livio Suppo: “C’è un buon feeling e abbiamo modi simili di vedere le gare. Era una figura di cui avevamo bisogno”.