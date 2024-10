MotoGP | Rins punge Yamaha: "Non sono capaci di darmi una buona messa a punto"

Il pilota della Yamaha non riesce ancora a mostrare gli sprazzi di qualità e talento che lo hanno portato a rinnovare il contratto con il team giapponese. Molto indietro rispetto alle Ducati in termini di competitività, Alex Rins comprende la difficoltà del momento, ma non capisce perché un team ufficiale non riesca a dargli una moto che possa guidare "comodamente".

"Ci sono giorni migliori e giorni peggiori e oggi siamo in uno di quei giorni che è piuttosto difficile da gestire e c'è anche molta frustrazione", ha detto.

"La FP1 non è stata male, abbiamo optato per una strategia diversa dalle altre, con la dura anteriore per risparmiare un po' di soft. Nel pomeriggio abbiamo usato la morbida e faceva molto caldo, lo pneumatico era molto morbido. Abbiamo potuto provare due moto diverse ma il problema è lo stesso, non riesco a rallentare in ingresso di curva e vado lungo, percorro più metri e rimango sulla linea sporca. Il feeling era migliore con la dura, ma con gli stessi problemi. Eravamo lenti e rispetto a Quartararo e, anche se abbiamo un telaio diverso, questo è l'unico riferimento", ha detto.

"In quel momento lui era molto veloce, quindi con la seconda gomma ho deciso di uscire dietro di lui e l'ho visto chiaramente", ha ammesso. "È molto difficile per me fermare la moto, lui è in grado di farlo: frena in un punto e quando io freno in quello stesso punto, lui è sulla linea e io sono tre o quattro metri più in là".

"È lo stesso problema da molte gare, non riesco a fermare la moto. Per questo sabato useremo lo stesso telaio che ha lui, un telaio che abbiamo deciso di non usare perché non mi sentivo bene. D'ora in poi ci lavoreremo però".

"Ogni volta che torno dalla pista cerco di dare un buon feedback, ma non sento ancora che mi è stata data una moto che assomiglia al mio stile di guida. Non posso copiare la moto di Fabio, non ho il suo stile di guida. Ogni pilota deve adattarsi, proprio come Marc si è adattato alla Ducati, non può fare come con la Honda", ha proseguito riferendosi a Marc Marquez.

Rins sembra veramente più giù che mai, perché in passato lo abbiamo visto con un atteggiamento più positivo anche in situazioni altrettanto o più complicate.

"È che non siamo competitivi, non sono capaci di darmi una buona messa a punto, una configurazione che mi permetta di guidare in modo confortevole", ha insistito lo spagnolo.

Motorsport.com, dunque, ha chiesto a Rins se avesse capito che la Yamaha non era in grado di interpretare i suoi commenti e di dargli la moto che il pilota ha in testa.

"Non lo so, quando torno dalla pista il feedback che do è il migliore che conosco. Alla fine non ci sono persone poco competenti qui in MotoGP, la Yamaha è un team ufficiale che ha le persone migliori. Ovviamente sta attraversando un momento difficile, ma Fabio ha vinto un campionato e molte gare con questa moto, e ora non lo sta facendo, e questo succede per un motivo. Siamo in un periodo di forte stress, di evoluzione e forse è proprio questo che dobbiamo affrontare ora".

A questo proposito, Alex cambierà il suo ingegnere di pista nella prossima stagione. "L'anno prossimo ci saranno dei cambiamenti all'interno della squadra. Al mio fianco ci sarà David Munoz, ora con Di Giannantonio, con cui ho lavorato quando ero con Pons (in Moto2), anche Fabio cambierà alcuni meccanici, non solo io", ha detto, concludendo le sue spiegazioni.