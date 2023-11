MotoGP | Rins punge Honda: "In Yamaha mi ascoltano tante persone"

Lo spagnolo, che sta ancora recuperando dall'infortunio alla gamba sinistra che ha condizionato la sua stagione, ha completato un totale di 54 giri del circuito di Cheste, con un miglior tempo che lo ha lasciato a 1"3 secondi dal più veloce, il connazionale Maverick Vinales.

Dopo un breve periodo con il Team LCR, dove si è trovato molto più a suo agio con la squadra di Lucio Cecchinello che con il trattamento ricevuto dalla Honda, lo spagnolo si unisce a Fabio Quartararo in un tandem che mira a dare impulso alla ripresa della Yamaha nel momento peggiore della storia del marchio dei diapason.

Tra le condizioni delicate della pista, molto fredda, e le sue condizioni fisiche ancora non al top, Rins se l'è presa comoda. Prima ha lavorato per adattarsi ad una M1 che riteneva "molto lunga", poi nel pomeriggio ha aumentato un po' l'intensità, iniziando ad adattare alcuni aspetti dell'assetto di Quartararo, con cui è partito dall'inizio.

Lo spagnolo, che ha preferito non tentare alcun time attackk per non fare uno sforzo inutile o sprecare pneumatici, ha sottolineato due cose su tutte: il feeling che ha avuto con il prototipo e l'attenzione che ha ricevuto ogni volta che si è fermato nel garage.

"Nei primi giri avevo un grande sorriso sul volto. È vero che ho notato una serie di differenze rispetto alla Honda, che non posso commentare. Bisogna ricordare che io vengo da un team satellite, mentre questo è un team ufficiale. Ho avuto molte persone che mi hanno ascoltato, anche più di quelle della Suzuki. Sembrano molto impegnati. Sono molto contento di poter spiegare le cose a così tante persone", ha riassunto il #42, che incoraggia il suo nuovo vicino di box a formare un fronte unito per salvare la Yamaha.

"Io e Fabio dobbiamo lavorare insieme, mano nella mano. I commenti di entrambi sono simili. Andando nella stessa direzione, penso che potremo dare molti feedback per migliorare la moto", ha aggiunto il pilota, che, nonostante abbia appena concluso la sua settima stagione nella classe regina, ha già corso per tre costruttori, tutti giapponesi.

Nonostante il poco tempo a disposizione, il catalano ha avuto l'opportunità di provare due pacchetti aerodinamici. Come ha ammesso, uno di questi gli è piaciuto e gli ha dato buone sensazioni. "Hanno portato due nuovi pacchetti aerodinamici. Per quanto riguarda la mia esperienza con questa moto, uno di questi mi è piaciuto molto, perché permette alla ruota di aderire di più al terreno e la moto acquista stabilità", ha detto l'unico pilota che è riuscito a vincere con la Honda nella scorsa stagione, ad Austin.

Con due mesi di pausa prima dell'esordio in Malesia all'inizio di gennaio, Rins si concentrerà sul recupero completo dei problemi che ha avuto alla gamba sinistra. "Le condizioni fisiche mi hanno limitato un po', soprattutto nelle curve a destra. Quest'inverno mi concentrerò sul recupero e sul riposo. È una questione di rigenerazione ossea", ha detto Rins.