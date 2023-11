MotoGP | Rins prova a correre a Valencia, pensando già a Yamaha

Alex Rins viaggerà a Valencia per provare a correre l’ultimo gran premio della stagione 2023 della MotoGP, come ha annunciato il team LCR Honda in un comunicato ufficiale. Quasi sei mesi dopo l’infortunio alla gamba destra rimediato al Mugello, lo spagnolo proverà a correre il GP di Valencia di questo fine settimana. La gara di Valencia sarà anche la sua ultima in sella alla Honda con il team di Lucio Cecchinello.

Rins, che è l’unico pilota che fino ad ora è riuscito a firmare una vittoria per il marchio giapponese nel Gran Premio delle Americhe ad Austin quest’anno, ha perso 12 dei 13 appuntamenti in calendario dall’infortunio al Gran Premio d’Italia. Ha corso in Indonesia, dove ha conquistato una nona posizione.

Anche se ha provato a rientrare nel Gran Premio del Giappone, dalle prime prove libere ha capito che non ce l’avrebbe fatta a continuare. Dopo la sua top 10 a Mandalika, il dolore era troppo forte e si è resa necessaria una nuova operazione.

Alla fine della scorsa settimana sono stati programmati degli esami per capire se potesse rientrare al GP di Valencia, che questo weekend mette fine alla stagione 2023. Questo rientro avrà un significato simbolico ed emozionale, ma la cosa più importante per Rins è poter avere la prima presa di contatto con la Yamaha, che guiderà nei test pre-stagione che si svolgeranno martedì a Valencia.

Ricordiamo che Rins si è fratturato tibia e perone al Mugello, infortunio che ha richiesto due operazioni subito dopo l’incidente e una lunga convalescenza, durante la quale gli faceva molto male una parte del piede, mentre un’altra non aveva sensibilità. È riuscito a tornare su una moto grande a settembre.

Due settimane dopo il tentativo di rientrare a Motegi, Rins è riuscito a conquistare un ottimo nono posto a Mandalika prima di tornare ad assentarsi dal paddock a partire dal sabato di Phillip Island. Ha dovuto sottoporsi a una nuova operazione per risolvere un’ernia e una sindrome compartimentale, che lo ha costretto a perdere le gare di Thailandia, Malesia e Qatar, quest’ultima disputata la scorsa settimana.

Nonostante il suo rientro in pista a Valencia, la griglia dei titolari MotoGP continuerà ad essere incompleta, così come tutte le altre 20 gare della stagione. Miguel Oliveira ha si è infortunato la spalla lo scorso fine settimana a Lusail e sarà costretto a saltare l’ultimo appuntamento per recuperare. Anche Aleix Espargaro ha rimediato un infortunio alla gamba e, dopo essersi ritirato domenica, ha dichiarato che il dolore continua ad essere molto forte, anche se proverà a correre a Valencia.