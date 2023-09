MotoGP | Rins parte per il Giappone: proverà a risalire sulla Honda LCR

Il pilota della Honda LCR si è infortunato sabato 10 giugno durante la Sprint del Gran Premio d'Italia al Mugello, saltando la gara di domenica. Da allora Alex Rins ha saltato i Gran Premi in Germania, Olanda, Gran Bretagna, Austria, Catalogna, San Marino e la scorsa settimana al nuovo Buddh International Circuit in India.

Sono quasi le stesse otto gare che Pol Espargaro ha saltato dopo essersi infortunato nel primo round dell'anno a Portimao, e lo stesso numero di gare che Enea Bastianini ha saltato dopo essersi infortunato nel round portoghese e di nuovo a Barcellona.

Rins è caduto sabato al Mugello e ha riportato la frattura di tibia e perone della gamba destra, ma con qualche complicazione alla caviglia che ha finito per essere il problema principale, visto che il pilota della Honda l'aveva frantumata.

Questo ha costretto Rins a sottoporsi a due interventi chirurgici e ha ritardato la sua riabilitazione, prima per problemi alla pianta del piede, al sistema nervoso, e poi perché l'osso della tibia non si è rigenerato completamente.

Dopo vari test e tentativi, finalmente i medici che lo hanno curato alla Clinica Quirón di Madrid hanno dato a Rins il via libera per recarsi in Giappone e provare a partecipare alla gara di Motegi.

Durante la convalescenza, il pilota spagnolo ha raggiunto un accordo per correre con la Yamaha per le prossime due stagioni, in sostituzione di Franco Morbidelli. Rins lascerà la LCR-Honda dopo una sola stagione, nonostante abbia due anni di contratto, poiché il suo accordo prevedeva una possibilità di fuga in caso di offerta da parte di un team ufficiale.

Rins ha superato un nuovo controllo medico e i dottori ritengono che sia un buon momento per testare come si sente in MotoGP: userà venerdì come un test e prenderà Motegi con calma per, se tutto va bene, iniziare a spingere in Indonesia. Il pilota spagnolo non vede l'ora di affrontare il test e i medici gli chiedono pazienza e cautela per consolidare al cento per cento l'osso della gamba.

Se sarà dichiarato finalmente idoneo, Rins potrebbe quindi disputare gli ultimi sette Gran Premi della stagione, visto che dopo il Giappone si gareggerà ancora fino al 26 novembre a Valencia, con il campionato che passerà per una parte dell'ampio tour asiatico del 2023 (Indonesia, Australia, Thailandia, Malesia e Qatar).

Lo spagnolo, che quest'anno ha debuttato in Portogallo sulla RC213V del team di Lucio Cecchinello, è l'unico pilota ad aver vinto una gara in questa stagione con una moto giapponese. Infatti, tutte le vittorie di quest'anno sono andate a piloti Ducati, tranne quella di Rins ad Austin e di Aleix Espargaro a Silverstone.

