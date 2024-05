MotoGP | Rins: "Nuovo motore Yamaha? Non ho notato la differenza"

La Yamaha è immersa nello sviluppo di una moto completamente nuova per il 2025, un prototipo sul quale ha profuso tutti i suoi sforzi per garantire la continuità di Fabio Quartararo per i prossimi due anni. La Casa giapponese ora deve mantenere le sue promesse e, come riportato da Motorsport.com, lunedì ha testato un nuovo telaio, un forcellone, un pacchetto aerodinamico ed un nuovo motore, anche se quest'ultima parte è stata anticipata di poco.

Mentre Quartararo, l'uomo di punta del box blu, si è detto ottimista su quanto testato a Jerez, Alex Rins ha espresso alcune perplessità, soprattutto per quanto riguarda il motore e la nuova carena.

"Lunedì è stata una giornata molto produttiva in termini di nuove parti. Avevamo molte cose da testare, grandi cose e, diciamo, hanno funzionato a metà. L'aerodinamica ha funzionato abbastanza bene, sono soddisfatto dei test che abbiamo fatto in quell'area, con molti confronti, ci siamo concentrati su prove concise. Per quanto riguarda il telaio, non è andata bene come speravamo, possiamo fare molto di più. Abbiamo cercato di fare alcune regolazioni per ottenere il meglio, ma non ci siamo riusciti", ha detto l'ex pilota di Suzuki e Honda, ora concentrato sullo sviluppo della Yamaha.

La Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

Dopo il Gran Premio del Portogallo, la casa di Iwata ha ammesso di aver portato a Portimao un "nuovo motore" che Fabio Quartararo ha potuto provare in un test di un giorno lunedì. Ma le condizioni avverse gli hanno impedito di completare più di sei giri.

Quel motore, che sulla carta era stato montato dal collaudatore Cal Crutchlow nei test privati di Barcellona e del Mugello, è finito sulla moto di Rins durante il Gran Premio.

"Se me lo chiedete, sono stato tutto il fine settimana con due moto e due motori diversi, quello vecchio e quello nuovo, e non ho notato alcuna differenza", è stata la diagnosi poco incoraggiante del pilota spagnolo.

Quella di Rins è senza dubbio un'opinione forte, non solo perché è stato in Suzuki e in Honda, ma anche per la sua esperienza e per essere stato in grado di vincere gare con entrambe le case. Dopo il test di lunedì, i commenti dello spagnolo sono stati leggermente diversi da quelli del suo compagno di squadra, Fabio Quartararo, che è stato più cortese sul valore delle innovazioni fornite dai tecnici.

"Abbiamo fatto un piccolo passo avanti"

A scanso di equivoci, Motorsport.com ha chiesto direttamente a Rins se dopo il test si potesse dire che sia stato fatto un grande passo avanti, come ci si aspettava all'interno del team.

"Abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma onestamente mi aspettavo di fare un passo più grande con l'aerodinamica. Ma c'è ancora del lavoro da fare".

Rins ha montato una carena completamente nuova, con una grande ala triplano in stile Formula 1, e sperava in un cambio di feeling più evidente da questo elaborato particolare.

Yamaha YZR-M1 di Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Lorenza Dadderio

"Mi aspettavo di avere un effetto maggiore con questa carenatura, vista dall'esterno. Forse è stato un errore da parte mia vederlo perché avevo aspettative più alte sul suo effetto sulla maneggevolezza della moto. Ma in pista, anche se c'è stato un po' di cambiamento, non è stato un granché", ha detto.

Consapevole dell'enorme quantità di lavoro e impegno che la Yamaha sta mettendo in campo quest'anno, Rins ha voluto comunque riconoscere il lavoro svolto.

"Alla fine trovare una grande differenza con una carena è complicato e anche loro non hanno avuto molto tempo per lavorarci. Quello che hanno fatto, l'hanno fatto bene, mi piace, quindi la proveremo di nuovo al test del Mugello, dopo Le Mans, e se tutto va come speriamo, forse al Montmelò potremo utilizzarla", ha detto in riferimento af un test privato che la Yamaha effettuerà in Italia la settimana successiva al GP di Francia, che si svolgerà tra dieci giorni, il 12 maggio.