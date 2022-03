MotoGP | Rins: "Deluso, ma io non cerco traini disperatamente"

Carica lettore audio

Da una pole che sembrava quasi annunciata, a un decimo posto quasi surreale se si pensa al potenziale mostrato dalla Suzuki nel corso dei primi 4 turni di prove libere della stagione 2022 di MotoGP andati in scena sul tracciato di Losail, in Qatar.

Alex Rins, pilota della Casa di Hamamatsu, non è andato oltre il decimo tempo. Una vera delusione, soprattutto per il grande potenziale mostrato - forse addirittura solo in parte - dalle GSX-RR. Il primo ad aver espresso delusione è stato proprio il catalano, subito pronto a sottolineare quale sia stata la principale fonte dei guai per il team ora diretto da Livio Suppo.

"La Q2 ha avuto un risultato inaspettato. La mia decima posizione e l'ottava di Joan non era certo ciò che volevamo. Pensavo potessimo fare prima e seconda fila. Il problema è che non avevamo una buona trazione in uscita di curva e gli ingegneri ci stanno lavorando".

"Sono decimo, ma a 4 decimi dalla pole. Non è niente, appena una moto di distanza, quindi alla fine abbiamo un po' più velocità sul rettilineo che ci aiuterà a mantenere la posizione e non a perderla come invece succedeva prima. Ora dobbiamo analizzare cosa sia successo e prepararci per la gara".

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: MotoGP

Rins ha probabilmente aperto la prima polemica della nuova stagione per quanto riguarda l'aspetto sportivo e prettamente legato al comportamento dei piloti in pista. Il nativo di Barcellona ha infatti sostenuto come il suo tempo sia stato ottenuto senza l'aiuto di traini da parte di altri piloti. Altri suoi colleghi, invece, hanno approfittato del suo giro proprio per finalizzare un time attack molto competitivo.

"Onestamente non so come abbiano fatto i loro tempi gli altri piloti. Quello che è certo è che abbiamo fatto da traino a piloti quali Aleix Espargarò ed Enea Bastianini, che sono quinto e secondo. Io preferisco uscire in pista da solo facendo il mio lavoro, piuttosto che cercare disperatamente un traino. Facciamo quello che dobbiamo fare e a quel punto viene fuori il risultato che viene fuori".

"Ci aspettavamo un risultato molto migliore in Q2, ma non siamo così lontani. Certo, non sono contento, ma non siamo a 1"5 dal primo come eravamo l'anno scorso. Abbiamo un buon ritmo, lelle Libere 4 non ho potuto mostrarlo perché stavamo provando delle cose sulla moto, ma abbiamo ritmo e dobbiamo solo decidere con quale gomma affrontare la gara".

Rins, infine, ha voluto spendere anche qualche parola per il nuovo team principal di Suzuki, Livio Suppo. Una considerazione breve, poche parole, ma cariche di significato: "Sono felice dell'arrivo di Suppo. Ci ha detto piccole cose, piccoli consigli che ci mancavano".