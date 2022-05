MotoGP | Rins: “Nakagami è entrato come un pazzo e mi ha colpito”

Carica lettore audio

Alex Rins ha collezionato il terzo zero consecutivo, una nuova caduta che lo ha tagliato fuori dalla lotta per il titolo in cui era immerso prima del Gran Premio di Spagna, dove è uscita la notizia shock dell’addio di Suzuki alla fine di questa stagione. Stavolta, tuttavia, il pilota spagnolo ha accusato Honda come colpevole della sua caduta, compreso il team che ha presentato un reclamo alla Direzione Gara che si è concluso in un nulla di fatto.

“Sono molto arrabbiato e deluso, la verità è che ho visto il video dell’azione e non ha alcun senso quello che ha fatto Nakagami, è uno dei piloti più aggressivi della griglia e non capisco bene la sua manovra”, si è lamentato Rins a fine gara. “Nel giro prima della caduta, tra la Curva 10 e 11, ho messo la moto nel mezzo della chicane e lui ha tenuto lì la posizione. al giro successivo sono stato più aggressivo e ho lasciato correre più i freni per prendere la posizione, ma lui è andato largo, è rimasto lì e ha aperto il gas come un folle, ci siamo toccati e sono caduto”.

“Pessima decisione dei commissari che non hanno visto che questo non si può fare. Alla fine non c’è alcuna regola che indica che si debba cedere la posizione quando è stata guadagnata, è più un codice tra piloti. Si è potuto vedere a due giri dalla fine, con il sorpasso di Johann Zarco su Marco Bezzecchi. Il francese l’ha passato, lui ha perso la posizione e ha detto ‘ok, mi apro un po’ di più e provo a uscire più veloce’. Non capisco perché i commissari non abbiano detto nulla, la fortuna è che sto bene e non sono stati coinvolti altri piloti dietro di noi, perché poteva andare molto peggio”.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per Suzuki, il weekend al Mugello è stato disastroso. Né Rins né Joan Mir sono stati in grado di finire la gara, così come in Francia. Dall’annuncio dell’addio, nessuno dei due è riuscito a concludere una gara: “Non direi che è stato disastroso, abbiamo fatto delle buone prove, abbiamo acquisito molta velocità e avevamo un ritmo molto buono. È vero che in qualifica, per le condizioni che c’erano, sono stato molto lento e questo mi ha condizionato la gara. Ma dobbiamo dimostrare che possiamo farcela, che abbiamo il livello per essere lì. Abbiamo tre zeri consecutivi e non è una cosa buona, né per me né per il team né per il mondiale. Però dobbiamo cambiare la situazione”.

Ora per il catalano arriva la gara di casa, dove spera di invertire la tendenza: “Dobbiamo andare al Montmelo super motivati. Ho fatto una riunione con il team e gli ho detto che abbiamo la velocità, abbiamo dimostrato con i tempi che ci siamo e daremo tutto”.

Da Jerez, l’atmosfera in Suzuki non è la stessa di prima, ha detto Mir, anche lui a zero al Mugello. Tuttavia Rins ha sottolineato: “Onestamente, l’unica cosa che si può fare è dare il gas e dimenticarsi di tutto, ci stiamo riuscendo nonostante le brutte notizie che ci sono state, siamo capaci di concentrarci e guidare come sappiamo. Questa è una cosa buona”.

Al momento però, il catalano non ha notizie sul suo futuro: “La notizia di Suzuki ha colto tutti di sorpresa e molti team devono fare dei movimenti che non erano nei piani. Però man mano che le gare passano, i pezzi andranno al loro posto. Aprilia ufficiale è già al completo, vedremo dove potremo andare. L’anno prossimo mi vedo su una moto, se si tratterà di un team ufficiale o satellite lo vedremo”.